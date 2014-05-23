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Dünya

18 yaşında belediye başkanı seçildi

ABD'de Teksas eyaletine bağlı Archer City şehrine henüz liseyi bitirmemiş olan bir genç belediye başkanı seçildi

23 Mayıs 2014 09:07

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Archer City şehrinde 18 yaşında ve henüz liseyi bitirmemiş olan Kelvin Green belediye başkanlığına seçildi. Liseyi bitirmesine bir ay kala belediye başkanı seçilen Green, başkanlık binasındaki yemin töreninin ardından görevine başladı.

Genç başkan, yeni görevine ilişkin yaptığı konuşmada, Archer City şehrine tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, "Çok küçük yaşlardan beri beni tanıyan yakın çevrem kente olan ilgim nedeniyle bu şehir için ideal bir belediye başkanı olabileceğimi düşünür ve bunu sıklıkla dile getirirlerdi. Bu şehir benim dünyam, hayatım, her şeyim. 18 yıldır burada yaşıyorum ve bu şehirde doğmuş olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Şehir için büyük bir ajandası olmadığını dile getiren Green, "Archer City hakkındaki planlarıma ilişkin fazla konuşmak istemiyorum. İnsanların bu tür açıklamalardan rahatsız olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Öte yandan, Kelvin Green'in ekonomi öğretmeni Jeff Pirkle, öğrencisinin belediye başkanlığına seçilmesine ilişkin, "Kelvin, eminim ki bu işte çok başarılı olacak ve görevinin hakkını verecek. Bu yaşta bir gencin böyle bir göreve gelmesini heyecan verici buluyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Belediye yetkilileri, Green'in, Archer City'nin kurulduğu 1888'den bu yana göreve gelen en genç belediye başkanı olduğunu belirterek, önceki başkanların seçildikleri yaşla kıyaslandığında Green'in bu kişilerden en az 20 yaş küçük olduğunu kaydetti.

 

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