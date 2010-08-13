18 yaşında 2.6 milyon TL kazandı

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Stacey kuponuna ilk bakışında 4 numarayı bilip sadece 70 sterlin (165 TL) kazandığını sandı. Ancak babası, kuponu bir kez daha gözden geçirmesini istedi.



Çünkü genç kız, 6’yı bilmiş ve büyük ikramiye olan 1 milyon 117 bin 779 sterlini (2.6 milyon TL) kazanmıştı. Bir anda zengin olan Stacey, işine devam edeceğini söyledi.



"Yine Türkiye’de tatil yapacağız" diyen hemşire, şöyle konuştu:



"Hayatım genel olarak değişmese de daha özgür olacağım. Mesela tatilde daha fazla para harcayabileceğim. Aileme ev alacağım."





