18 yaşında 2.6 milyon TL kazandı

T24- İngiltere Holmfirth’de 18 yaşındaki hemşire
Stacey Bywater, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelecekti. 18
yaşındaki genç kız, geçen cumartesi günü sayısal loto oynadı.
Stacey
kuponuna ilk bakışında 4 numarayı bilip sadece 70 sterlin (165 TL)
kazandığını sandı. Ancak babası, kuponu bir kez daha gözden geçirmesini
istedi.
Çünkü genç kız, 6’yı bilmiş ve büyük ikramiye olan 1 milyon 117 bin 779 sterlini (2.6 milyon TL) kazanmıştı. Bir anda zengin olan Stacey, işine devam edeceğini söyledi.
"Yine Türkiye’de tatil yapacağız" diyen hemşire, şöyle konuştu:
"Hayatım genel olarak değişmese de daha özgür olacağım. Mesela tatilde daha fazla para harcayabileceğim. Aileme ev alacağım."