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Yaşam

18 yaşında 2.6 milyon TL kazandı

İngiltere'de 18 yaşındaki hemşire, lotodan 2.6 milyon TL kazandı.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere Holmfirth’de 18 yaşındaki hemşire Stacey Bywater, tatil için ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelecekti. 18 yaşındaki genç kız, geçen cumartesi günü sayısal loto oynadı.


Stacey kuponuna ilk bakışında 4 numarayı bilip sadece 70 sterlin (165 TL) kazandığını sandı. Ancak babası, kuponu bir kez daha gözden geçirmesini istedi.


Çünkü genç kız, 6’yı bilmiş ve büyük ikramiye olan 1 milyon 117 bin 779 sterlini (2.6 milyon TL) kazanmıştı. Bir anda zengin olan Stacey, işine devam edeceğini söyledi.


"Yine Türkiye’de tatil yapacağız" diyen hemşire, şöyle konuştu:


"Hayatım genel olarak değişmese de daha özgür olacağım. Mesela tatilde daha fazla para harcayabileceğim. Aileme ev alacağım."


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