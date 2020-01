-18 yaşın altındaki hükümlü ve tutuklulara aileleriyle kalmaları için apart MALATYA (A.A) - 21.01.2012 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 18 yaşın altındaki hükümlü ve tutuklular için zaman zaman aileleri ile birlikte kalabilecekleri apart şeklinde özel mekanlar düşündüklerini bildirdi. Malatya'da yayın yapan yerel televizyonların ortak canlı yayınına katılan Bakan Ergin, haber müdürlerinin sorularını yanıtladı. Malatya, Diyarbakır ve Elazığ bandında bir bölgede olmak üzere 18 yaşın altındaki hükümlü ve tutuklular için zaman zaman aileleri ile birlikte kalabilecekleri apart şeklinde özel mekanlar düşündüklerini anlatan Bakan Ergin, ''Çocuk hükümlü ya da tutuklular, belli periyotlarla aileleri ile aynı mekanda kalsınlar, rehabilite olsunlar. Bu çocukların zaman zaman bir arada olabilmesinin getireceği pozitif bir tamir süreci olacağı düşüncesi ile o tip çalışmalarımız var'' dedi. Bu yönde dünyadan iyi uygulama örneklerini tespit ettiklerini ifade eden Bakan Ergin, ''Yakın bir gelecekte inşallah Türkiye'de çok önemli reaksiyon oluşturacak pozitif anlamda birtakım çalışmalarımız var. Şimdi açıklamayacağım. Ama cezaevlerinde, infaz rejimini, infaz hukukunu yenilemek ve modern, çağdaş dünya ile aynı noktaya getirme noktasında çalışmalarımız var'' diye konuştu. Tutuklu ve hükümlülerin birinci derece yakınları ölümcül bir hastalık geçirirse bu kişilerin yakınlarıyla ''helalleşme'' imkanı olsun diye çalışmalar yaptıklarına da değinen Bakan Ergin, ''Kanun teklifi parlamentoda Adalet Komisyonu'ndan geçti. Önümüzdeki hafta inşallah Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilecek. Bu ceza evlerindeki 130 bin kişinin istifade edeceği bir düzenleme'' ifadesini kullandı. -''Aflar çok fayda getiren uygulamalar değil''- Afla ilgili bir soru üzerine Bakan Ergin, ''Cin şişeden çıktıktan sonra tekrar şişeye girmiyor. Onun için ülkede en çok yıprattığımız kavramlardan bir tanesidir af. Affın farklı boyutları var. Devlet kendisine karşı işlenmiş fiilleri affetme yetkisine sahip olabilir. Ama bir başkasına yapılmış bir haksızlığı, yanlışı affetme yetkisi bende değil ki. Bu açıdan baktığımızda problemli bir alandır. Bu aflar çok fayda getiren uygulamalar değil. Siyasal suçlar için dahi şu aşamada hiçbir şekilde bir af düşüncesi, tartışması söz konusu değil. Öyle bir tartışmanın içerisine girmiyoruz bile'' dedi. Hrant Dink cinayeti davası ile ilgili soru üzerine Bakan Ergin, son sözü söyleyecek olanın Yargıtay'ın ilgili dairesi olduğunu kaydetti. ''Yargıtay Başsavcılığının N.Ç. hakkındaki karara itiraz etmediği'' belirtilerek bu yönde yöneltilen soru üzerine de Bakan Ergin, algıların olguların önüne geçtiğini belirtti. Ergin, ''N.Ç. davasında Yargıtay'a yapılan acımasız bir linç kampanyası. O davada 27 civarında sanık var. Yargıtay sadece 4'ünün cezasını onayladı. Onun dışında kalan 3'ü zaman aşımı. 20'si ile ilgili Yargıtay, 'bunlara verilen cezalar yetersiz' dedi. 'Daha ağır ceza verilmesi gerekir' deyip 20 kişinin cezasını bozdu'' dedi.