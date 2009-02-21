18 yaş sınırına isyan etti

18 yaşın altındakiler izlemesin

Meclis TV’yi de kapatın o zaman

Ertuğrul Günay, Değerlendirme ve Sınıflandırma Üst Kurulu’nun “Recep İvedik 2” filmine getirdiği 13 yaş sınırını yeterli bulmamış ve bu sınırın 18’e çekilmesi gerektiğini söylemişti. Hürriyet'in haberine göre; Günay’ın “Ben o karara itiraz ettim, çünkü aldığımız bilgiler filmin fevkalade argo ve küfürlerle dolu olduğuna ilişkindi. Kurul 13-18 yaş arasına bir kısıtlama getirmemiş. Şahsi kanaatim, 18 yaşın altına da kısıtlama getirilmesi doğrultusundaydı” açıklaması, Gökbakar’ı kızdırdı.Filminde az küfür kullanıldığını belirten Gökbakar şunları söyledi: “Bu filme 18 yaş sınırı getirmek istenmesi insafsızlıktır. Cem Yılmaz’a da bu konuda çok yüklenilmişti. Günlük hayatta küfür vardır ve biz de günlük hayatı perdeye taşıyoruz. Bugün Başbakan Erdoğan bile ‘Bana küfür ettireceksiniz’ ya da ‘Ananı da al git’ diyor. Bu açıklamaları milyonlar ekranda izliyor. Ayrıca Meclis’teki konuşmalar çok mu düzgün? En ağır hakaretlerin havada uçuştuğu Meclis TV’yi de kapatın o zaman.”