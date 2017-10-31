18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, yarın başlıyor. Festivalde 10 konserde 468 müzisyen, müzikseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde düzenlenen 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali\'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festival sanat yönetmeni Gürer Aykal katıldı. Türel toplantıda yaptığı konuşmada, birkaç gün önce sona eren Uluslararası Film Festivali sürecinde sinemaya başkentlik yapan Antalya\'nın, yarından itibaren de müziğin başkenti olacağını söyledi.

Antalya Piyano Festivali\'nin 18\'inci yaşında gençlik dönemini geride bırakarak büyük bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacağını dile getiren Başkan Türel, \"Festivalimizde toplam 10 konserde 468 müzisyen müzikseverle buluşacak. 1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında 10 büyük konserle klasik, müzik, caz, flamenko ile Antalya tam anlamıyla müzik şehri olacak. Dünyaca ünlü şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy\'un yanı sıra Manolo Carrasco, Stephane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher ve Süher Pekinel Antalya\'dan notalarla dünyaya seslenecek. Aykal gibi ünlü şefler, Stephane Blet gibi Osmanlı Türk rapsodisi yapmış büyük besteciler, Pekineller gibi ünlü piyanistler, Manolo Carrasco gibi dev sanatçılarla tam bir müzik şöleni yaşayacağız Antalya\'da\" diye konuştu.

\'KONSERLERE YURTDIŞINDAN GELEN VAR\'

Antalya Piyano Festivali\'nin Gürer Aykal ile uluslararası alanda söz sahibi festival haline geldiğini aktaran Türel, festivalin Bekir Kumbul döneminde başlatılan ulusal piyano festivali olduğunu hatırlattı. Başkanlığındaki ilk dönemde festivali uluslararası boyuta taşıdıklarını anlatan Türel, \"Küreselleşme çağında işlerimizi dünyaya hitap edecek şekilde yapmalıyız. Bizim konser salonlarımızın bir kısmını Antalya\'da yaşayan yabancı dostlarımız dolduruyor. Festival konserlerinin bazılarına Türkiye hatta yurt dışından gelenler dahi var. Antalya dünya çapında bir turizm merkezidir\" dedi.

\'FESTİVAL KONSERDEN İBARET DEĞİLDİR\'

Dünyada hangi alanda ne varsa Antalya\'da da en güzel şekilde aynı kalitede olması hedefiyle ne yapılıyorsa en iyisini yapmaya devam edeceklerine değinen Türel, şunları söyledi:

\"Festival dediğimiz husus sadece konserden ibaret değildir. Aynı zamanda br prestijdir ve bir şehrin markalaşması hususunda şehre en çok katkı sağlayan faaliyettir. Aynı zamanda bir eğitim faaliyetidir. Çocuklarımıza piyano sevdirilmesi hususunda da birçok atölye çalışması bu kapsamda gerçekleştiriliyor. Gençler için bu kadar müzik ustasını bir şehirde görmek şanstır.\"

Piyano çalmaya başladığı günleri anlatan Türel, Antalya Lisesi\'nde öğrenciyken müzik odasında piyano çalan arkadaşından etkilendiğini belirtti. Piyanoya heves ettikten sonra babasından karne döneminde takdirname alması halinde kendisine piyano almasını istediğini belirten Türel, şöyle konuştu:

\"Şimdi dünyanın en önemli virtüözleri geliyor. Salonda aileler çocuklarıyla geliyor. Gençler salonda izliyorlar eminim ki gençler de onlar gibi olmak isteyecek. Sanata, müziğe piyanoya karşı farklı bir heyecan duyacaklar. Festival sadece konserden ibaret değil derken buna da dikkat çekmek isterim. Bu gün dünyanın çok az şehrinde zengin içerikli bir festival yapılabilir.\"

Festivalin 1 ay sürecek olması nedeniyle turizme katkısına değinen Türel, \"Antalya\'da turizm sezonu kasım ayına kadar uzadı. Geçmişte 3 aydı şimdi 8 ay diyebiliriz rahatlıkla. Ekim doluluğumuz yüzde 80 civarındaydı şimdi kasım da iyi gidiyor. Dolayısıyla turizm sezonunu bu gibi etkinliklerle uzatmış oluyoruz. 1 aylık etkinlikle kasım ayını da turizm sezonu içerisinde cazibeli noktaya taşıyarak 8 aya turizm sezonunu çıkarmış oluyoruz. Hedefimiz turizm sezonunun 12 aya yayılması.\"

Bir üniversite araştırmasında yabancı öğrencilerin Türkiye\'de en çok okumak istediği şehrin Antalya olduğu yönünde sonuç çıktığını dile getiren Türel, \"Antalya\'nın kıymetini bilmeliyiz. Tarihi, tabiatı, ekonomisiyle, fuarlarıyla, kültürüyle, festivaliyle Antalya artık dünya çapında gelişmiş bir ülkedir. Herkesin yaşamak isteyeceği bir şehirdir\" dedi.

Festivalin sanat yönetmeni Gürer Aykal, festivalde dünyanın ünlü solistlerinin sahne alacağını anlattı. Aykal, bu kadar iyi müzisyeni bir araya getirmenin kolay olmadığını aktardı. Aykal, festivalde 10 Kasım\'da Cumhuriyet bestecilerinden Atatürk\'ün Avrupa\'ya eğitime gönderdiği Ulvi Cemal Erkin\'in eserlerinden oluşan programın yer alacağını belirtti.



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