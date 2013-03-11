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Kültür-Sanat

18. Türkiye/Almanya Film Festivali Uğur Yücel'in yeni filmi 'Soğuk' ile açılıyor

14-24 Mart tarihleri arasında düzenlecek festivalde, Türkan Şoray'a Onur Ödülü verilecek

11 Mart 2013 11:34

14-24 Mart tarihleri arasında düzenlecek olan 18. Türkiye/Almanya Film Festivali programı açıklandı.

InterForum Kunst & Kultur e.V. derneği tarafından Nürnberg Şehri KunstKulturQuartier (KuKuQ) kurumunun destekleriyle düzenlenen festival, Uğur Yücel'in yeni filmi 'Soğuk'  ile açılıyor.

Nürnberg'de düzenlenecek açılış töreninde Türkan Şoray'a Festival Onur Ödülü'nün verileceği festival kapsamında, Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisine de yer verilecek.

İki ülke sinema sanatı arasında kültürlerarası diyaloğa hizmet eden, Almanya çapındaki en önemli festival olan Türkiye/Almanya Film Festivali,  her yıl mart ayında Türkiye ve Almanya’dan uzun metraj, kısa metraj ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlıyor.

Bağımsız Türk-Alman jürilerine sahip kısa ve uzun metraj film yarışmalarına yer veren festival, izleyicilere iki ülke sinemasının güncel örneklerini geniş bir yelpazede sunuyor.

63. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde galasını yapan Reha Erdem’in filmi 'Jîn', İsmail Güneş’in yönetmenliğinde, töreleri ihlal eden bir genç kadının hikayesinin anlatıldığı 'Ateşin Düştüğü Yer' ve Pelin Esmer'in,  toplumda kaçan ve yalnızlığa sığınırken birbirlerine destek olan iki insanın hikayesine yer veren 'Gözetleme Kulesi' filmi, Türkiye'den katılan filmler arasında yer alıyor.

 

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