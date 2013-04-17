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Dünya

18 ton çilek geri gönderildi

Rusya'ya gönderilen çileklerde tehlikeli haşeratlardan sayılan batı çiçeği güvesine ratlandı

17 Nisan 2013 16:16

Rusya, Türkiye'den ihraç ettiği 18 ton çileği sağlıksız olduğu gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

Ukrayna sınırındaki Bryansk Noviye Yurkoviçi sınır kapısında kontrol edilen 18 ton çileğin sağlıksız olduğu için girişine izin verilmedi.

Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Servisi Basın Sözcüsü Aleksey Alekseyenko, "Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalarda çilekte tehlikeli haşaratlardan sayılan batı çiçeği güvesine rastladık. Bu nedenle ürünlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine karar verdik" dedi.

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