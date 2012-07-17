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18 Temmuz'da siyahlı prostesto: Katiller serbest, adalet istiyoruz!

TİP üyesi 7 gencin katillerinin serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor

17 Temmuz 2012 16:36

TİP üyesi 7 gencin katillerinin serbest bırakılmasına gerekçe edilen yasaya karşı da bir imza kampanyası düzenlenmesi gerektiğini belirten katılımcılar, katillerin serbest bırakılmasının peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Ortak bir basın açıklaması metni üzerinde anlaşmaya varan katılımcılar,  18 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 19:30′da SİYAHLAR giyerek Taksim Tramvay Durağı’nda buluşarak bir yürüyüş gerçekleştirme kararı aldı. Ayrıca katillerin serbest bırakılmasına gerekçe edilen yasaya karşı da bir imza kampanyası düzenlenmesi gerektiğini belirten katılımcılar, katillerin serbest bırakılmasının peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Ortak metne kurumsal ve bireysel olarak imza verilebileceğini belirten katılımcılar herkesi  ”Katillerin Serbest Bırakıldığı bir ülkede Adalet” için mücadele etmeye çağırdı.

TKP, ÖDP, EHP,  Halkevleri, 78′liler Girişimi, Gençlik Muhalefeti, Öğrenci Kolektifleri, TİP’li ve Genç Öncü’lülerin katılması bekelen eylemde sivil örgütlerin de katılımı bekleniyor.

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