18 saat kurtarılmayı bekledi

Eskişehir'de sulama kanalına düşen otomobilde sıkışan sürücü, 18 saat sonra tesadüfen kanaldaki aracı gören kamyon şoförünün ihbarı sonucu kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Ercan Kuş (59) idaresindeki 26 RU 524 plakalı otomobil, dün akşam 19.00 sularında Uludere Mahallesi yakınlarındaki köprünün korkuluklarına çarparak 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.



Yaklaşık 30 santimetre derinliğinde suyun aktığı kanalda, sıkıştığı araçtan cep telefonuyla olayı ilgililere bildirmek isteyen Ercan Kuş, bölge GSM şebekesinin kapsama alanı dışında olduğu için kimseye ulaşamadı.



Araç ve yaya trafiğinin yoğun olmadığı bölgeden geçen ve tesadüfen kanaldaki aracı gören bir kamyon şoförü, cep telefonunun kullanılabildiği alana giderek, jandarmaya haber verdi.



Yaklaşık 18 saat sıkıştı araçta mahsur kalan Kuş, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu bildirilen Kuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

