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18 saat kurtarılmayı bekledi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA'da 50 yaşındaki Yaşar Ödemir, dün saat 22

17 Eylül 2017 21:15

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 50 yaşındaki Yaşar Ödemir, dün saat 22.00 sıralarında motosikletiyle sulama kanalının yan tarafında bulunan atık su deresine düştü. Derenin içinde yaklaşık 30 metre sürüklenen Özdemir, sesini duyuramadığı için yaklaşık 18 saat kurtarılmayı bekledi.
Olay, geçtiğimiz gece merkez Seyhan İlçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan Yaşar Özdemir, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybedip Devlet Su İşleri\'ne ait sulama kanalının yanında bulunan atık su deresine düştü. Sürüklenmeye başlayan Özdemir, derinliği yer yer 2 metreyi bulan derede yaklaşık 30 metre sürüklendi. Dere içindeki sığ bir alana çıkan Özdemir, tüm çabasına rağmen sesini kimseye duyuramadı.
Bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, derede yardım isteyen Yaşar Özdemir\'i görünce durumu polise bildirdi. Büyükşehir Beledisi Can-Kur ekipleri derenin içine girerek Özdemir\'i bulunduğu yerden çıkardı. 18 saat yardım beklediğini belirten Yaşar Özdemir, çağrılan ambulansla Adana Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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