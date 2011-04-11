-18 PARTİ ADAY LİSTELERİNİ YSK'YA SUNDU ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için 18 siyasi parti milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu, 6 parti de seçime katılmayacaklarına ilişkin dilekçelerini verdi. Siyasi partilere milletvekili aday listelerini YSK'ya sunmak için verilen süre sona verdi. YSK'ya sabah saatlerinde ilk Türkiye Komünist Partisi ve saat 17.00'de de son olarak Yurt Partisi listelerini getirdi. YSK'ya listelerini getiren 18 siyasi partinin isimleri şöyle: ''Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Millet Partisi, Liberal Demokrat Parti, Saadet Partisi, Hak ve Eşitlik Partisi, Halkın Sesi Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Yurt Parti, Doğru Yol Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Milliyetçi Muhafazakar Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti.'' Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Alternatif Parti, Halkın Yükselişi Partisi, Genç Parti ve Bağımsız Türkiye Partisinin temsilcileri YSK'ya, seçime katılmayacaklarına ilişkin dilekçelerini sundu. Seçime katılmayacağını duyuran Türkiye Partisinden de gün içinde YSK'ya temsilci gelmedi.