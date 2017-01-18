18 Ocak 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiltere basınının gündeminde Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecine (Brexit) dair yaptığı açıklamalar var.

Financial Times gazetesi "May Brexit endişelerini yatıştırdı ama İngiltere'nin kötü bir anlaşma imzalamayacağı uyarısında bulundu" manşetiyle çıkarken başbakanın Brexit sonrası İngiltere'ye küresel bir rol biçtiğini ve AB ile gümrük birliğinde kalma isteğine yönelik açıklamasını öne çıkardı.

Financial Times, Avrupa Birliği'yle bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasının hedeflendiğini yazarken açıklamanın ardından sterlinin yüzde 2.9 değer kazandığını aktardı.

Gazete, May'in "Avrupa Birliği'nden ayrılıyoruz ama Avrupa'dan ayrılmıyoruz" sözlerine de yer verdi.

Gazetenin siyaset editörü George Parker ise May'in konuşmasının yalnızca İngiltere'nin pazarlık planını içerdiğine, sonucun AB ile Brüksel'de yapılacak pazarlık ile belli olacağına dikkat çekti.

Financial Times bir tam sayfasını ise Avrupa'da finansal kriz aşırı sağı yükseltirken krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen aşırı sağın taban bulamadığı İspanya'ya ayırdı.

Aşırı sağın güçlenmemesinin nedenlerini inceleyen Tobias Buck, ülkedeki göçmenlerin nüfusa oranının 1998-2008 arası yüzde 3'ten yüzde 13'e çıkmış olmasına rağmen ülkedeki bölgesel kimliklerin güçlü olmasını ve sisteme olan tepkinin Podemos gibi sol bir partiye kanalize olmasını gösterdi.

Guardian gazetesinde ise "May'den Avrupa'ya Brexit tehdidi" manşeti yer aldı.

Başbakan Theresa May'in, AB'nin Brexit yüzünden İngiltere'yi cezalandırmaya çalışmasının ağır sonuçları olacağına dair açıklamasına yer veren Guardian, AB ile yürütülen pazarlığın ardından uzlaşılacak metnin Parlamento'nun onayına sunulacağını yazdı.

Gazete, haberi işlediği dört tam sayfada ise "AB liderleri Brexit'e açıklık gelmesinden memnun ama İngiltere'nin kendisine zarar verdiğini söylüyor" başlığını kullandı. Gazeteye konuşan uzmanların Brexit'e dair uyarıları ise söyle:

"Ülkeye gelen eğitimli göçmen sayısı azalacağı için kendi nüfusumuzu eğitmemiz önem kazandı.

"Avrupa'nın kalifiye işçilerinin İngiltere'ye gelmesinin engellenmesi, ülkedeki emlak piyasasını sarsabilir."

Guardian, ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın danışmanından gelen "Bir yıl içinde İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayabiliriz" açıklamasına da yer verdi.

Gazetenin dünya haberleri sayfasının manşetinde Reina saldırganının yakalanması vardı.

Daily Telegraph gazetesi de Theresa May'in açıklamalarını manşete taşıdı. Birinci sayfasını tamamen bu konuya ayıran gazete May'in "Hiçbir anlaşma yapılmaması kötü bir anlaşma yapılmasından iyidir" sözlerini başlığa taşıdı.

Gazete, İngiltere'nin her yıl AB bütçesine verdiği büyük katkının sonlanması ve Avrupa'dan ülkeye gelen göçün sınırlanması gerektiğine yönelik sözlerini öne çıkardı.

Gazetenin sorum sayfalarında ise May'in açıklamalarını destekleyen yorumlar yer aldı. Telegraph, Brexit planının netlik kazanmasından Fransa ve Almanya'nın da memnuniyet duyduğunu aktardı.

AB ile varılan anlaşmanın Parlamento'da oylanacak olmasına rağmen kabul edilmese bile ülkenin AB'den çıkacağını aktaran gazete açıklamayı 4 tam sayfada işledi.

Gazetede yer alan diğer haberler arasında İtalya'nın İngilizce'den gelen kelimeler nedeniyle tehdit altında olduğu ve İngiltere istihbarat servisi GCHQ'nun 13-15 yaş arası kız çocuklarına yönelik bir yarışma düzenleyerek gelecekte daha fazla kadın ajan almayı hedeflediği vardı.

The Times gazetesi de Theresa May'in açıklamasına manşetinde yer verdi. Açıklamadan önce dolar karşısında son 30 yılın en düşük değerine ulaşan sterlinin açıklamayla birlikte değer kazandığına dikkat çeken gazete, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İskoçya'nın bağımsızlığı için ikinci bir oylama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğuna dair açıklamalarını da aktardı.

Theresa May'in açıklamalarını parçalar halinde inceleyen gazete, İngiltere'nin ülkede yaşayan AB vatandaşlarının haklarını korumak istediğini ama bunu yalnızca AB'nin de birlik içinde yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarının korunması durumunda yapacağını yazdı.

Gazeteye göre İngiltere terörle mücadele ve güvenlik konusunda AB ülkeleriyle aynı oranda işbirliği yapmaya devam edecek. Fakat AB üyesi İrlanda ile Brexit sonrası AB'den ayrılması gerekecek Kuzey İrlanda arasında nasıl bir sınır anlaşmasının olacağı belirsiz.

Gazetenin yorum sayfalarında ise David Smith'in Brexit'in ticaret üzerinde yaratacağı etkiye dair makalesi yer aldı.

İngiltere'nin ihracatının yüzde 48.5'inin AB ülkelerine gerçekleştiğini hatırlatan Smith "AB ile varılacak herhangi bir anlaşma, ortak pazara erişimimiz olmamasından daha kötü olacak. İngiltere'nin AB pazarına, AB ülkelerinin İngiltere'ye olduğundan daha fazla ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

The Times, Donald Trump'ın ekibinde yer alan ekonomist Anthony Scaramucci'nin "Ülkedeki işçi sınıfının refahını artırmak için 4 yılımız var. Yoksa ülke tehlikeli bir solcunun eline geçecek" sözlerine de yer verdi.

Gazetenin birinci sayfasındaki bir diğer başlık ise "Putin Rusya'nın seks işçilerinin dünyanın en iyisi olduğunu söyledi" başlığıydı.

Haberde, Donald Trump hakkındaki istihbarat raporu hatırlatarak Putin'in bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

Theresa May'in açıklamalarını manşetine taşıyan bir diğer gazete olan i, birinci sayfasında şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere ortak pazar ve gümrük birliğinden ayrılacak, parlamento nihai anlaşmayı oylayacak, eğer iyi bir anlaşma önerilmezse İngiltere herhangi bir serbest ticaret anlaşması olmadan AB'den ayrılacak, AB mahkemeleri İngiltere'yi etkilemeyecek, göç kontrol altına alınacak."

Gazete İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un açıklamalarını ise şöyle aktardı:

"Bu anlaşma ekonomik olarak bir felaket yaratma potansiyeli taşıyor ve İskoçya'yı ikinci bir referanduma yaklaştırıyor.

"İngiltere yönetimi, İskoçya'nın ortak pazarda kalmasını sağlamak için bizimle masaya oturmak zorunda.

"Ortak pazardan ayrılmak İskoçya'nın çıkarlarına aykırıdır.

İskoçya'nın geleceğine karar verme hakkı elimizden alınamaz."

Gazetenin yorum köşesinde ise Ben Chu'nun AB ortak pazarının Thatcher'ın hayali olduğunu hatırlatan bir makale yer aldı.

Uçak şirketi Airbus'ın tek kişilik ve otomatik pilotlu uçan arabalar geliştirme planı da gazetede yer alan bir diğer haberdi.