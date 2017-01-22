18 milyon nüfuslu Delhi şehri tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

Hindistan’ın başkenti Delhi plastik kirliliğinin önüne geçmek için çok büyük bir adım attı. Aralık ayında Ulusal Çevre Mahkemesi, Delhi bölgesindeki tek kullanımlık plastik ürünlere yasak getirdi, uygulamaya ise bu ay içerisinde başlama kararı alındı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, plastik torba, bardak, çatal bıçak ve tabaklara getirilen bu yasak, Hindistan’ın giderek artan plastik çöpünün önüne geçmeyi planlıyor. Hindistan’daki çevreciler bu konuda hiç zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Hindistan ile beraber 4 ayrı Asya ülkesi her yıl neredeyse 9 milyon ton plastiği çöpe atıyor. Okyanuslara karışan plastiklerin yüzde 60’ı Asya ülkelerinden gelmekte ve bu ülkeler plastik atıkların önüne geçmezse bu rakam 2025’de yüzde 80 gibi bir orana ve 200 milyon ton gibi bir miktara ulaşacak.

Hindistan’ta uygulanacak bu yasak çöp toplama bölgelerinde gerçekleşen yasa dışı çöp yakma uygulamaların hava kirliliğine yol açmasına getirilen şikayetler ile başladı. Çöpten enerji üretmeye çalışan 3 adet çöp toplama bölgesinde çöpler ayrıştırma yapılmadan yakılıyordu.

Bölgedeki bu güncel olaylar ile beraber Ulusal Çevre Mahkemesi hem çöp toplama bölgelerine yaptırımlar yapılması, hem de bölgenin çöpünün kontrol altına alınması ve plastik kullanımının da azaltması yönünde kararlar aldı.

Bu kararlar içeresinde bir ceza sistemi kurulmuş olsa da, Hindistan’daki bir çok satış yapan mekan alternatiflerden habersiz. Satıcılar plastiklere alternatif olan kağıt torbaların sattıkları ürünleri taşıyamayacağını düşünüyor, diğer alternatifler konusunda da yeterli bilgiye sahip değiller.

Getirilen yaptırımlar arasında ise plastik şişelere değinilmemiş. Oldukça fazla turist gelen bölgede plastik şişelerin nasıl önüne geçileceği konusunda soru işaretleri var.

Delhi’de başlayan bu uygulama her ne kadar yeni olsa da çok büyük bir anlam taşıyor. Ulusal ve yerel yaptırımlar ile insanların plastik kullanımlarını sorgulamaları ve alternatifler hakkında daha fazla bilgiye ulaşması bekleniyor.

Getirilecek yasal yaptırımlar sayesinde Hindistan gibi kalabalık bir ülkede sağlanacak değişimin küresel anlamda büyük resmi etkilememesi ise imkansız.