"18 milyon ByLock mesajından 17 milyonu çözüldü" iddiası

Türkiye genelinde 215 bin kişinin 'FETÖ’nün gizli yazılım programı olduğu ileri sürülen ‘ByLock’u kullandığı ve bu kişilere ait olduğu tespit edilen 18 milyon mesajdan 17 milyonunun içeriğinin çözüldüğü öne sürüldü.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, ‘ByLock’un son 4 ayda İzmir’de 840 kişi tarafından kullanıldığının tespit edildiği öğrenildi. ByLock’u sıklıkla kullananların bulunduğu ‘kırmızı listede’ olan 840 şüpheliden 670’nin gözaltına alındığı, 170’inin ise firarda olduğu belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra haklarındaki işlemler sonrası adliyeye gönderilen 630 şüpheliden 480’inin ByLock kullanıcısı olduğu için tutuklandığı, haklarında adli kontrol kararı verilen 90 şüphelinin de aralarında bulunduğu 150 kişininse serbest bırakıldığı bildirildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde halen 40 kişinin sorgusu sürüyor.

24 Aralık 2014’ten sonra kullanılmaya başlandı

MİT tarafından ByLock ile ilgili adli makamlara gönderilen yazıda, ByLock’un Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) çalışan FETÖ elemanları tarafından 24 Aralık 2014’ten sonra ‘Turkuaz’ isimli bir yazılımla güncellenerek örgütün kullanımına uygun hale getirildiği belirtildi. Yazıda, programın tamamen gizlilik amacıyla kullanıldığı, hata payının yüzde 1 olduğu, yanlışlıkla telefona veya bilgisayara indirilip kullanmanın mümkün olmadığı anlatıldı. Toplam 215 bin kişinin ByLock kullandığı belirtilen yazıda, bu kişilere ait olduğu belirtilen 18 milyon mesaj içeriğinin 17 milyonunun çözüldüğü ifade edildi.