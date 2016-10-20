T24 LogoT24 Logo
Gündem

18 milyon ByLock mesajı incelenecek

App Store ve Play Store Türkiye temsilciliklerine yazı gönderen başsavcılık, programın hangi tarihe kadar indirilebildiğini sordu

20 Ekim 2016 12:11

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, cemaat mensuplarının haberleşmek için kullandıkları ortaya çıkan ByLock programından elde edilen 18 milyon mesaja yönelik  inceleme başlatıldığı belirtildi.

Milliyet'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, güvenlik birimlerince ulaşılan 18 milyon mesajın çıktısı alınarak, Ankara Adliyesi'nde güvenli iki odada depolandı. Ayrıca güvenlik birimleri, mesajların  daha detaylı incelenebilmesi için internet arama motoru benzeri arayüz oluşturdu.  Bu sayede belli kelimelerle mesajlar içinde arama yapılabiliyor.

Cemaat mensuplarının, haklarında yürütülen adli soruşturmaları boşa çıkarmak için yapmaları gerekenlerden, Türkiye'de cemaate yönelik gelişmelerin yurt dışındaki basın kuruluşlarında nasıl yer aldığına, cemaatin kendini  gizleyebilmek için başkası adına okul açmaya kadar birçok mesajın incelemelerde ele geçirildiği iddia edildi.

Kapalı devre olan Bylock programının belli bir süre indirildiği App Store ve Play Store Türkiye temsilciliklerine yazı gönderen başsavcılık, programın hangi tarihe kadar indirilebildiğini sordu.

 

Sorgudaki muhtemel sorular ve yanıtları

 

Milliyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Örgüt üyelerinden birinin, 18 Şubat 2016'da diğer örgüt üyelerine,  FETÖ'ye yönelik bir adli soruşturma konusunda mesaj gönderdiği belirlendi.  Savcılık kaynakları, soruşturmanın taşrada yürütüldüğünü değerlendirirken,  mesajda, soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına, emniyet ya da savcılık  soruşturmasında sorulması muhtemel sorular sıralanıyor.

Örgüt mensuplarına "Üzerinize kayıtlı ulaşım aracı var mı?",  "Bankalarda veya özel finans kuruluşlarında hesabınız var mı?", "Kurucu sahibi veya ortağı olduğunuz şirket var mı?", "Varsa şirketin sermayesi ve hisse payı  nedir?", "Pasaportunuz var mı?" "Yurt dışında hangi ülkelerde bulundunuz?" gibi sorulara doğru yanıtlar vermesi tavsiye ediliyor.

Mesajda, "Amacının Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını,  güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek olduğu anlaşılan, Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne ne zaman, kimin aracılığıyla katıldığınızı  açıklayınız?", "Söz konusu örgütün amacı ve stratejisi nedir?", "Örgüt içinde  hangi illerde faaliyette bulundunuz? Bu illerde örgüt içerisinden kimleri  tanıyorsunuz? Bu şahısların örgüt içerisindeki görevleri nelerdir?" gibi sorulara  ise "Böyle bir örgüte katılmadım", "Böyle bir örgüt bilmiyorum", "Sözü edilen  örgütün amacını ve hedefini bilmiyorum", "Faaliyette bulunmadım. Bu yüzden de  kimseyi tanımıyorum" şeklinde yanıtlar vermeleri isteniyor.

 

"Malum süreçten dolayı
başka isimle açacağımız okulumuz"

 

Başka mesajda ise Brezilya'da bulunduğu anlaşılan bir FETÖ mensubunun,  Türkiye'de örgütü ilgilendiren gelişmelerin Brezilya'daki basın kuruluşlarında  nasıl yer aldığının raporu veriliyor.

Bir örgüt mensubu da "yaşanan bir durum" üzerine attığını ifade ettiği  mesajında, devlet büyüklerini eleştiren, küçük düşürücü, alaya alıcı tweet  atanlar ve bunları paylaşanlar hakkında takip ve soruşturmanın söz konusu  olabileceğini belirterek, örgüt üyelerinin "kendi telefonlarındaki paylaşımlarda"  bunu göz önüne alması uyarısında bulunuyor.

Bylock üzerinden Aralık 2015'te gönderilen mesajda ise "Malum süreçten  dolayı başka bir isimle açacağımız okulumuz için hizmetten bilinmeyen, emekli bir  kurucu müdür arayışındaydık" denilerek, bunun için Milli eğitim Bakanlığından  emekli kişiyle tanışıldığı anlatılıyor. Bu kişiye "ruhsatlandırma işlemlerinin  adıyla yapılacağı" ve "müfettişler gelirse muhatap olacağının" söylendiği  belirtilen mesajda, emekli kişinin ise kendisine ne düşüyorsa yapmaya hazır  olduğu yanıtını verdiği mesajda aktarılıyor.

 

Mesaj trafiğine göre, renk grupları

 

Güvenlik birimlerinin çalışmalarının ardından programı kullanan örgüt  üyeleri, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılıyor.

Bylock kullanımına göre en çok detay elde edilen "kırmızı" kategori, programı indiren ve çok yoğun kullanan, "turuncu" kategori programı indiren ve  normal yoğunlukta kullanan ve "mavi" kategori ise programı indirip az kullanan örgüt üyelerini tarif ediyor.

Renk kategorilerine göre ayrışmalar hakkında bilgi veren bir bilişim teknolojileri uzmanı, kapalı devre olan Bylock'un renk skalasının örgüt üyeleri arasındaki rütbeyi belirlediğine işaret etti.

Bylock tarzı yazılım projelerinde seviyelendirme olduğunu bildiren bilişim teknolojileri uzmanı, en üst yöneticinin sisteme girdiğinde programın bütün özelliklerini ve tüm kullanıcılarını gördüğünü kaydetti. En üst yöneticinin ardından daha az yetkili yöneticinin programın belli alanına müdahale edeceğini  belirten bilişim teknolojileri uzmanı, renk skalasının yetki ve birimleri ayırmak için de kullanılabileceğini belirtti.

 

ETİKETLER

ByLock mesajları18 milyon mesajincelenecekdarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24