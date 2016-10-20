18 milyon ByLock mesajı incelenecek

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, cemaat mensuplarının haberleşmek için kullandıkları ortaya çıkan ByLock programından elde edilen 18 milyon mesaja yönelik inceleme başlatıldığı belirtildi.

Milliyet'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırılan iddiaya göre, güvenlik birimlerince ulaşılan 18 milyon mesajın çıktısı alınarak, Ankara Adliyesi'nde güvenli iki odada depolandı. Ayrıca güvenlik birimleri, mesajların daha detaylı incelenebilmesi için internet arama motoru benzeri arayüz oluşturdu. Bu sayede belli kelimelerle mesajlar içinde arama yapılabiliyor.

Cemaat mensuplarının, haklarında yürütülen adli soruşturmaları boşa çıkarmak için yapmaları gerekenlerden, Türkiye'de cemaate yönelik gelişmelerin yurt dışındaki basın kuruluşlarında nasıl yer aldığına, cemaatin kendini gizleyebilmek için başkası adına okul açmaya kadar birçok mesajın incelemelerde ele geçirildiği iddia edildi.

Kapalı devre olan Bylock programının belli bir süre indirildiği App Store ve Play Store Türkiye temsilciliklerine yazı gönderen başsavcılık, programın hangi tarihe kadar indirilebildiğini sordu.

Sorgudaki muhtemel sorular ve yanıtları

Milliyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Örgüt üyelerinden birinin, 18 Şubat 2016'da diğer örgüt üyelerine, FETÖ'ye yönelik bir adli soruşturma konusunda mesaj gönderdiği belirlendi. Savcılık kaynakları, soruşturmanın taşrada yürütüldüğünü değerlendirirken, mesajda, soruşturma kapsamında örgüt mensuplarına, emniyet ya da savcılık soruşturmasında sorulması muhtemel sorular sıralanıyor.

Örgüt mensuplarına "Üzerinize kayıtlı ulaşım aracı var mı?", "Bankalarda veya özel finans kuruluşlarında hesabınız var mı?", "Kurucu sahibi veya ortağı olduğunuz şirket var mı?", "Varsa şirketin sermayesi ve hisse payı nedir?", "Pasaportunuz var mı?" "Yurt dışında hangi ülkelerde bulundunuz?" gibi sorulara doğru yanıtlar vermesi tavsiye ediliyor.

Mesajda, "Amacının Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek olduğu anlaşılan, Fetullah Gülen'in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne ne zaman, kimin aracılığıyla katıldığınızı açıklayınız?", "Söz konusu örgütün amacı ve stratejisi nedir?", "Örgüt içinde hangi illerde faaliyette bulundunuz? Bu illerde örgüt içerisinden kimleri tanıyorsunuz? Bu şahısların örgüt içerisindeki görevleri nelerdir?" gibi sorulara ise "Böyle bir örgüte katılmadım", "Böyle bir örgüt bilmiyorum", "Sözü edilen örgütün amacını ve hedefini bilmiyorum", "Faaliyette bulunmadım. Bu yüzden de kimseyi tanımıyorum" şeklinde yanıtlar vermeleri isteniyor.

"Malum süreçten dolayı

başka isimle açacağımız okulumuz"

Başka mesajda ise Brezilya'da bulunduğu anlaşılan bir FETÖ mensubunun, Türkiye'de örgütü ilgilendiren gelişmelerin Brezilya'daki basın kuruluşlarında nasıl yer aldığının raporu veriliyor.

Bir örgüt mensubu da "yaşanan bir durum" üzerine attığını ifade ettiği mesajında, devlet büyüklerini eleştiren, küçük düşürücü, alaya alıcı tweet atanlar ve bunları paylaşanlar hakkında takip ve soruşturmanın söz konusu olabileceğini belirterek, örgüt üyelerinin "kendi telefonlarındaki paylaşımlarda" bunu göz önüne alması uyarısında bulunuyor.

Bylock üzerinden Aralık 2015'te gönderilen mesajda ise "Malum süreçten dolayı başka bir isimle açacağımız okulumuz için hizmetten bilinmeyen, emekli bir kurucu müdür arayışındaydık" denilerek, bunun için Milli eğitim Bakanlığından emekli kişiyle tanışıldığı anlatılıyor. Bu kişiye "ruhsatlandırma işlemlerinin adıyla yapılacağı" ve "müfettişler gelirse muhatap olacağının" söylendiği belirtilen mesajda, emekli kişinin ise kendisine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğu yanıtını verdiği mesajda aktarılıyor.

Mesaj trafiğine göre, renk grupları

Güvenlik birimlerinin çalışmalarının ardından programı kullanan örgüt üyeleri, "kırmızı", "turuncu" ve "mavi" şeklinde renk gruplarına ayrılıyor.

Bylock kullanımına göre en çok detay elde edilen "kırmızı" kategori, programı indiren ve çok yoğun kullanan, "turuncu" kategori programı indiren ve normal yoğunlukta kullanan ve "mavi" kategori ise programı indirip az kullanan örgüt üyelerini tarif ediyor.

Renk kategorilerine göre ayrışmalar hakkında bilgi veren bir bilişim teknolojileri uzmanı, kapalı devre olan Bylock'un renk skalasının örgüt üyeleri arasındaki rütbeyi belirlediğine işaret etti.

Bylock tarzı yazılım projelerinde seviyelendirme olduğunu bildiren bilişim teknolojileri uzmanı, en üst yöneticinin sisteme girdiğinde programın bütün özelliklerini ve tüm kullanıcılarını gördüğünü kaydetti. En üst yöneticinin ardından daha az yetkili yöneticinin programın belli alanına müdahale edeceğini belirten bilişim teknolojileri uzmanı, renk skalasının yetki ve birimleri ayırmak için de kullanılabileceğini belirtti.