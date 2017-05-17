18 Mayıs'ta müzeler gece ziyaret edilebilecek

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM ortaklığında düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs Perşembe günü müzeleri geceye kadar gezmek mümkün olacak.
Bu kapsamda Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23:00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği, Avrupa’da 13’üncü, Türkiye’de ise 12’nci kez kutlanacak.
18 Mayıs 2017 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında 23.00’e kadar açık olacak müzeler şöyle:
1- Amasya Müzesi
2- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
3- Ankara Etnografya Müzesi
4- Antalya Müzesi
5- Alanya Müzesi
6- Side Müzesi
7- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
8- Aydın Müzesi
9- Burdur Müzesi
10- Çorum Müzesi
11- Edirne Müzesi
12- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
13- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
14- Gaziantep Arkeoloji Müzesi
15- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
16- Hatay Arkeoloji Müzesi
17- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
18- İstanbul Ayasofya Müzesi
19- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
20- İzmir Arkeoloji Müzesi
21- İzmir Atatürk Müzesi
22- İzmir Efes Müzesi
23- İzmir Ödemiş Müzesi
24- Kahramanmaraş Müzesi
25- Kastamonu Müzesi
26- Kocaeli Müzesi
27- Konya Mevlana Müzesi
28- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
29- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
30- Muğla Fethiye Müzesi
31- Muğla Marmaris Müzesi
32- Niğde Müzesi
33- Sivas Müzesi
34- Sinop Müzesi
35- Şanlıurfa Müzesi
36- Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi