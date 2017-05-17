18 Mayıs'ta müzeler gece ziyaret edilebilecek

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM ortaklığında düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs Perşembe günü müzeleri geceye kadar gezmek mümkün olacak.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23:00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Avrupa Müzeler Gecesi etkinliği, Avrupa’da 13’üncü, Türkiye’de ise 12’nci kez kutlanacak.

18 Mayıs 2017 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında 23.00’e kadar açık olacak müzeler şöyle:

1- Amasya Müzesi

2- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

3- Ankara Etnografya Müzesi

4- Antalya Müzesi

5- Alanya Müzesi

6- Side Müzesi

7- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

8- Aydın Müzesi

9- Burdur Müzesi

10- Çorum Müzesi

11- Edirne Müzesi

12- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

13- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

14- Gaziantep Arkeoloji Müzesi

15- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

16- Hatay Arkeoloji Müzesi

17- İstanbul Arkeoloji Müzeleri

18- İstanbul Ayasofya Müzesi

19- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

20- İzmir Arkeoloji Müzesi

21- İzmir Atatürk Müzesi

22- İzmir Efes Müzesi

23- İzmir Ödemiş Müzesi

24- Kahramanmaraş Müzesi

25- Kastamonu Müzesi

26- Kocaeli Müzesi

27- Konya Mevlana Müzesi

28- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

29- Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

30- Muğla Fethiye Müzesi

31- Muğla Marmaris Müzesi

32- Niğde Müzesi

33- Sivas Müzesi

34- Sinop Müzesi

35- Şanlıurfa Müzesi

36- Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi