18 Mayıs Avrupa Müzeler Gecesi'nde müzeler geceye kadar açık

Belki çalışma saatlerinizden dolayı, belki okul saatlerinizin uygun olmaması yüzünden, belki de sadece küçük bir bahaneye ihtiyaç duyduğunuz için bir türlü gitmek istediğiniz müzelere gidemediniz. Müzeler Gecesi tam aradığınız fırsat. Türkiye’de yer alan birçok müze, 18 Mayıs 2018 tarihinde 23.00’e kadar açık. Ayrıca akşam 19.00’dan sonra tamamen ücretsiz.
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23:00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
Avrupa’da 14. , Türkiye’de ise 13. kez kutlanacak olan Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğinde herkes müzelere bekleniyor.
18 Mayıs 2018 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler:
1- Adana Müzesi
2- Amasya Müzesi
3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
4- Ankara Etnografya Müzesi
5- Antalya Müzesi
6- Alanya Müzesi
7- Side Müzesi
8- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
9- Aydın Müzesi
10- Burdur Müzesi
11- Bartın Müzesi
12- Çorum Müzesi
13- Edirne Müzesi
14- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
15- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
16- Gaziantep Arkeoloji Müzesi
17- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
18- Hatay Arkeoloji Müzesi
19- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
20- İstanbul Ayasofya Müzesi
21- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
22- İzmir Arkeoloji Müzesi
23- İzmir Atatürk Müzesi
24- İzmir Efes Müzesi
25- İzmir Ödemiş Müzesi
26- Kahramanmaraş Müzesi
27- Kastamonu Müzesi
28- Kocaeli Müzesi
29- Konya Mevlana Müzesi
30- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
31- Mardin Müzesi
32- Mersin Müzesi
33- Muğla Fethiye Müzesi
34- Muğla Marmaris Müzesi
35- Niğde Müzesi
36- Sivas Müzesi
37- Sinop Müzesi
38- Şanlıurfa Müzesi
39– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi