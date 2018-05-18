18 Mayıs Avrupa Müzeler Gecesi'nde müzeler geceye kadar açık

Belki çalışma saatlerinizden dolayı, belki okul saatlerinizin uygun olmaması yüzünden, belki de sadece küçük bir bahaneye ihtiyaç duyduğunuz için bir türlü gitmek istediğiniz müzelere gidemediniz. Müzeler Gecesi tam aradığınız fırsat. Türkiye’de yer alan birçok müze, 18 Mayıs 2018 tarihinde 23.00’e kadar açık. Ayrıca akşam 19.00’dan sonra tamamen ücretsiz.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde düzenlenen “Avrupa Müzeler Gecesi” etkinliği kapsamında, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Bakanlığa bağlı 36 müze, kapanış saatinden itibaren saat 23:00’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Avrupa’da 14. , Türkiye’de ise 13. kez kutlanacak olan Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğinde herkes müzelere bekleniyor.

18 Mayıs 2018 Avrupa Müzeler Gecesi’nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler:

1- Adana Müzesi

2- Amasya Müzesi

3- Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

4- Ankara Etnografya Müzesi

5- Antalya Müzesi

6- Alanya Müzesi

7- Side Müzesi

8- Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

9- Aydın Müzesi

10- Burdur Müzesi

11- Bartın Müzesi

12- Çorum Müzesi

13- Edirne Müzesi

14- Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

15- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

16- Gaziantep Arkeoloji Müzesi

17- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

18- Hatay Arkeoloji Müzesi

19- İstanbul Arkeoloji Müzeleri

20- İstanbul Ayasofya Müzesi

21- İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

22- İzmir Arkeoloji Müzesi

23- İzmir Atatürk Müzesi

24- İzmir Efes Müzesi

25- İzmir Ödemiş Müzesi

26- Kahramanmaraş Müzesi

27- Kastamonu Müzesi

28- Kocaeli Müzesi

29- Konya Mevlana Müzesi

30- Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

31- Mardin Müzesi

32- Mersin Müzesi

33- Muğla Fethiye Müzesi

34- Muğla Marmaris Müzesi

35- Niğde Müzesi

36- Sivas Müzesi

37- Sinop Müzesi

38- Şanlıurfa Müzesi

39– Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi