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Sağlık

18 Mart Üniversitesi, tek nöroloji uzmanını görevden uzaklaştırdı!

Çağdaş Balcı, hasta mağduriyeti doğurduğunu belirtti

14 Aralık 2016 19:06

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, nöroloji kliniğindeki tek uzman doktoru, 12 gün sonunda serbest bırakıldığı gözaltı sürecinde görevden uzaklaştırdı.

Bianet’ten Beyza Kural’ın haberine göre Çağdaş Balcı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kliğinde uzman doktor. Birleşik Devrimci Parti üyelerine yönelik olarak 12 gün gözaltında kaldı.

Savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra gözaltıyken üniversite rektörlüğünce görevden uzaklaştırıldığını öğrendi.

Balcı, görevden uzaklaştırılmasını “Devrimcilere, muhalif kesimlere dönük baskının tezahürü” olarak yorumladı. Klinikte tek uzman doktor olduğunu, görevden uzaklaştırılmasının hasta mağduriyeti de doğurduğunu belirtti.

Üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraza hazırlanıyor.

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