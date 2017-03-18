18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 102 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 102. yıldönümü, Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü için Çanakkale'de düzenlenen resmi törende ilk olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin "Tarihi bir yönetim değişikliği teklif ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tercüme falan değildir, yerlidir, millidir" mesajı verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü töreni ilk olarak, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk konuldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, hazır bulundu.

İlk olarak anıta Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, çelenk bıraktı. Ardından da Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çelenk koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak adına TCG Heybeliada Korveti'nden de 21 pare top atışı yapıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu'nun çaldığı İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.



Tören alanına gelirken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın da polis tarafından üzeri arandı. Bu sırada Başkan Gökhan, gülerek yanındakilere, "FETÖ'cüler nelere mal oldu" dedi.

Siviller de çelenk bıraktı

Bu arada, resmi çelenk koyma töreninin sona ermesinin ardından kentteki çeşitli siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları da kendi çelenklerini Atatürk Anıtı'nı bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çelengi anıta konuldu. Zaferin merkezinde farklı bir coşkuyla kutlanan törenlerde, polisin de geniş güvenlik önlemleri aldığı dikkat çekti.





Yarım milyondan fazla zayiat

Kocaman bir dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, Çanakkale hem kazanan hem de kaybeden için pahalıya mal oldu. 490.000’e yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300.000’den fazla zayiat verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken zayii oldu. Çanakkale, sonucunda toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta savaşın yarattığı acılardan etkilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 'Çanakkale Cephesi' videosu:

18 Mart Çanakkale Zaferi programı...

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile tören başladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelen bırakıldı. Ardından 21 pare top atışı gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından 18 Mart Stadyumu'nda tören düzenlendi. TBMM tarafından Çanakkale şehrine verilen altın madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayan tören; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrağın göndere çekilmesiyle devam etti.



Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yaptı. Buradaki törenler, resmi geçit töreniyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Stadyumu ile Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı törenlerine iştirak etti.

Türk Yıldızları göseteri yaptı

18 Mart törenleri, daha sonra Şehitler Abidesinde devam etti.. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sembolik şehitlikte ve eş zamanlı olarak gerçek şehitliklerde Kuran-ı Kerim okundu.



Denizde gemi geçişi ve sonrasında 'Türk Yıldızları' gösterisiyle devam eden törenler, Şehitlik defterinin imzalanması, Şehitliklere karanfil bırakılması ve 15 Temmuz Sergisinin gezilmesi ile sona erdi.



18 Mart törenlerinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle, bu yıl fener alayı, konser ve benzeri etkinlikler, 19 Mart günü yapılacak.

Gemiler halkın ziyaretine açıldı

Saat 14.30'da resmi geçit yapacak askeri gemiler ile ziyarete açılacak gemiler boğaza gelmeye başladı. Bugün ziyarete açılacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait ‘M 268' borda numaralı TCG Akçaova fırkateyni Çanakkale Boğazı’na demirledi.



TCG Akçaova’nın yanı sıra ‘F 245' borda numaralı TCG Oruç Reis, L 402 borda numaralı TCG Bayraktar adlı gemiler de halkın ziyaretine açıldı.