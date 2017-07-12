18 maddelik iç tüzük teklifi Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle alt komisyona sevk edildi

AKP ve MHP’nin ortaklaşa hazırladığı 18 maddelik iç tüzük teklifi komisyonda oy birliğiyle alt komisyona sevk edildi.

Alt komisyon, 14 Temmuz saat 12.00’ye kadar raporunu verecek. Aynı gün Anayasa Komisyonu 14.30’da toplanacak. Böylelikle, AKP ve MHP’nin hazırladığı iç tüzük teklifi dört partinin komisyon üyeleriyle alt komisyonda ele alınmış olacak.

Alt komisyon dokuz kişiden oluşturuldu. AKP’den Abdurrahman Öz, Cengiz Aydoğdu, Murat Alparslan, Yusuf Başer, Zekeriya Birkan, CHP’den Murat Emir ve Muharrem Erkek, HDP’den Mithat Sancar, MHP’den Mehmet Parsak’tan oluştu. Bugün saat 14.00’de toplanan komisyon, dört siyasi partinin komisyon üyeleri dışında diğer milletvekilleri de katıldı.

Alt komisyon ile ilgili gelişmeler sabahın erken saatlerinden itibaren başladığı için gerilim olmadı. Böylelikle komisyon, alt komisyon nedeniyle en kısa iç tüzük toplantısını gerçekleştirmiş oldu.

Neler oldu?

MHP Grup Başkan vekili Erkan Akçay, bugün düzenlediği basın toplantısında alt komisyona sıcak bakmadıklarının ancak toplantının seyrine göre, karar verebileceklerini söylemişti.

MHP’nin tam kadro katıldığı komisyonda, HDP’den Ertuğrul Kürkçü, Erol Dora katıldı.