18 küçük kızın öldüğü çöken yurttan kimse şikâyetçi olmadı

Konya’da 2008’de çöken yurt binasında ölen ve yaralanan öğrencilerin aileleri mahkemede sanıklar hakkında şikâyetçi olmadı. Öğrenciler Kuran değil, İngilizce kursuna gittiklerini söyledi.



Taşkent’in Balcılar beldesinde LPG tankından sızan gazın patlaması sonucu çöken ruhsatsız kız Kuran kursunun enkazında 17 öğrenci ile bir öğretmenin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili ifade veren müştekiler, kimseden şikâyetçi olmadıklarını söyledi. Patlamadan yaralı kurtulan 7 öğrenci, kursa İngilizce öğrenmek için gittikleri ve bundan sonraki duruşmalara katılmak istemediklerini belirtti. Faciada çocuklarını kaybeden ailelerden duruşmaya katılanlar da şikâyetçi olmadıklarını belirtti. İddianamede ise öğretmen Fatma Göktaş’ın, ilk ifadesinde binada Kuran kursu verildiğini söylediği kaydedildi.



Konya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada, 11 tutuksuz sanıktan, çöken binaya LPG tankının montajını yapan firmanın sahibi Abdullah Bostancı, gaz dolum işlemini gerçekleştiren şirketin tesis müdürü Ahmet Türkyılmaz ile Konya bölge sorumlusu İlhan Biçici hazır bulundu. Duruşmaya faciadan yaralı kurtulan öğrencilerden 7’si katıldı. Teslim Gümüştekin (14), Aysun Erdoğan (15), Ayşe Semerci (15), Merve Avcı (14), Zehra Parlatıcı (14), Züleyha Kuru (15) ve Selma Doğru’nun (14) türbanlı olmaları dikkat çekti.





‘İngilizce kursu’ dediler



Ablası Ümmünur Gümüştekin’i patlamada kaybeden Teslime Gümüştekin, “İngilizce kursu için oradaydım. Patlama nasıl oldu bilmiyorum. Kimseden şikâyetçi değilim. Davaya katılmak istemiyoruz” dedi. Aysun Erdoğan, “İngilizce kursu almak için kursa gittim. Kimseden şikâyetçi değilim. Olay anında uyuyordum. Patlama olunca uyandım. Olayda yaralandım. Bundan sonraki davalara katılmak istemiyorum” diye konuştu. Ayşe Semerci de “O anda yurtta uyuyordum. Yurda İngilizce kursu için gitmiştim. Kimseden şikâyetçi değilim” dedi.



“Patlama sesiyle uyandım” diye konuşan Merve Avcı, polis ifadesinde lavaboya gitmek için kalktığını ve hafif gaz kokusu duyduğunu söylediğinin hatırlatılması üzerine, “Yaralıyken olayın şokuyla ifade verdim. İfade doğru değil. Kimseden şikâyetçi değilim” dedi. “Patlama sırasında uyuyordum. Gözlerimi açtığımda kendimi hastanede buldum. İngilizce kursu için yurda gitmiştim” diyen Selma Doğru da polis ifadesinin hatırlatılması üzerine “O ifadem yanlış” karşılığını verdi.

Züleyha Kuru ise “İngilizce kursu için oraya gittim. Olay sırasında uyuyordum. Patlamanın nasıl olduğunu bilmiyorum. Kimseden şikâyetçi değilim” derken, Zehra Parlatıcı “Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. İngilizce kursu için gitmiştim. Patlama olduğunda gözümü açtığımda hastanedeydim. Ölen arkadaşım Fadime Yazıcı’nın ısrarı üzerine bir günlüğüne gitmiştim” dedi.

Mahkeme başkanının polis ifadesinde abdest almaya gittiğini söylediğini hatırlattığı Zehra Parlatıcı da “Ben bunun için kalkmamıştım. Olayın şokuyla söyledim” diye konuştu.





Tutuklu sanık bulunmuyor



Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda, 1 Ağustos 2008 günü LPG tankından sızan gaz, saat 04.15’te namaza kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basması sonucu patladı ve 3 katlı yurt binası yıkıldı. Bir öğretmen ve 17 öğrenci hayatını kaybederken, 29 öğrenci de yaralandı. Yurt müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş, Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alındı. Göktaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çömlek ve Semerci de kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 2’si kadın öğretmen, 6’sı dernek ve yurt sorumlusu, 3’ü de LPG tankını kuran şirketin sorumluları olmak üzere toplam 11 sanık tutuksuz yargılanıyor. Sanıklar hakkında 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.





Ailelerin hepsi aynı ifadeyi verdi



Duruşmaya katılan ailelerden Mustafa Gümüştekin, “Ölen Ümmünur Gümüştekin ve yaralı Teslime Gümüştekin’in babasıyım. Sanıkların hiçbirinden şikâyetçi değilim. Çocuklarım İngilizce kursu için gitmişlerdi” dedi. Ali Rıza Avcı da “Yaralı Merve Avcı’nın babasıyım. Kimseden şikâyetçi değilim” diye konuştu. Ölen Fadime Yazıcı’nın babası Hasan Yazıcı, ölen Hatice Doğru’nun ve olayda yaralı olarak kurtulan Selma Doğru’nun babası Hasan Doğru, ölen Fadime Ana Tos’un babası Hasan Tos, ölen Elif Beyza Tuyan’ın babası Ali Baki Tuyan, yaralı Aysun Erdoğan’ın babası Sadettin Erdoğan, yaralı Zehra Parlatıcı’nın annesi Sultan Parlatıcı, yaralı Ayşe Semerci’nin babası İbrahim Semerci, hep aynı şekilde “Kimseden şikâyetçi değilim” şeklinde ifade verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 29 Nisan’a ertelendi.



