18 kişilik kadroya 305 kişi başvurdu; izdiham yaşandı

Isparta Yalvaç'ta, Türkiye İş Kurumu tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak işçilerin belirlenmesi için mülakat yapıldı. 18 kişilik kadroya 305 kişi başvurunca izdiham yaşandı.

CNN Türk'te yer alan habere göe, Yalvaç'ta köy ve ilçe merkezindeki okullarda 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında 9 ay süreyle işe alınacak 18 işçinin belirlenmesi mülakat yapıldı. 305 kişinin başvurduğu işe alımlar için mülakat öğretmenevinde yapıldı. Mülakata katılmak için gelen işçi adayları dar koridorda izdiham yarattı. Kabul gören işçiler hemen iş başı yapacak. İşçiler 9 ay süreyle atandıkları okulda temizlik işlerini yapacak. İşçiler asgari ücret üzerinden maaşlarını da İŞ-KUR'dan alacak. İşçilerin SGK primleri ise 'Toplum Yararına Çalışma Programı' bütçesinden ödenecek.

Sırtında çocuğu ile sınava geldi

İşe girmek için eşi Ömer Türk ile başvuruda bulunan 25 yaşındaki Dursun Türk, yanında 5 yaşındaki kızı, ve sırtında taşıdığı 1 yaşındaki oğluyla sınav yerine geldi. Eşinin sabit bir işi bulunmadığını bu nedenle çalışmak zorunda olduğunu belirten Dursun Türk, "Bir umut işte. Belki şansım iyi gider kabul edilirim. Sigortamız olur" dedi. İşe girmesi halinde çocuklarını yakınlarının yanına bırakacağını belirten Dursun Türk, ya kendisinin ya da eşinin işe girmesini umduğunu söyledi. Merdivenlerden düşerek ayağını çatlatan Kudret Uysal ise koltuk değnekleriyle sınava girdi.