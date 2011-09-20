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Yaşam

18 kez bıçaklayan kocayı affetti

Boşanmak isteyen dört çocuk annesi, kendisini 18 kez bıçakladığı için tutuklu yargılanan kocasından şikâyetçi olmadı.

20 Eylül 2011 03:00



 T24-Boşanmak isteyen kadın, kendisini 18 kez bıçaklayan kocasından şikâyetçi olmadı. Ancak koca 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Samsun’da 8 ay önce boşanmak isteyen eşini 18 yerinden bıçaklayıp araya giren ağabeyini yaralayan Hasan Köse (38) hakkındaki dava karara bağlandı.


Samsun 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hâkim karşısına çıkan Hasan Köse, “Pişman olduğunu, tekrar barışmak istediğini söyledi. Ağabeyim Dursun Köse’nin (46) evinde konuşmaya başladık. Konuşurken tekrar boşanmak istediğini söyleyince kendimi kaybettim. Ağabeyimi nasıl yaraladım, bilmiyorum” dedi.


Duruşmaya katılan 4 çocuk annesi Aysel Köse (37) de eşine boşanma davası açtığını belirterek, “Boşanmak istediğim için beni 18 yerimden bıçakladı. Ancak kendisinden şikâyetçi değilim. Ağabeyi beni elinden almasaydı öldürmüş olabilirdi” diye konuştu.


Mahkeme heyeti, sanığa, eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, ağabeyini yaralamak suçundan 5 ay olmak üzere toplam 15 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

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