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Spor

18 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11:00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak

18 Kasım 2018 12:38

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11:00 Ukrayna maçının hazırlıkları başlayacak.
18.30 A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için Konya\'dan Antalya\'ya geçecek.
19.00 Millilerin Antalya\'ya gelişi 

FENERBAHÇE
- Takım izinli

BEŞİKTAŞ
12.30 Teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon Lisesi 1971 mezunlarıyla bir araya gelecek.

GALATASARAY
- Takım izinli

METİN TÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
12.00 Dün hayatını kaybeden spor adamı Metin Türel\'in cenaze namazı kılınacak.

NAİM SÜLEYMANOĞLU ANILACAK
11.45 Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu efsane sporcu merhum Naim Süleymanoğlu, vefatının 1. yılında kabri başında anılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ
17.00 İngiltere - Hırvatistan  
20.00 Kuzey İrlanda - Avusturya  
20.00 Moldova - Lüksemburg  
20.00 San Marino - Belarus  
22.45 Yunanistan - Estonya  
22.45 Macaristan - Finlandiya  
22.45 İsviçre - Belçika  

HAZIRLIK MAÇLARI
15.00 Zenit St. Petersburg - Schalke 04 (Galatasaray\'ın rakibi)

- TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de 13\'üncü haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Darüşşafaka Tekfen - İstanbul BBSK
15.15 Gaziantep Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Arel Üniv. Büyükçekmece - Anadolu Efes
20.00 Galatasaray - Afyon Belediyespor

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
17.30 Nilüfer Bld. - Beşiktaş
- Efeler Ligi -
14.00 Maliye Piyango - Jeopark Kula Bld.
15.30 Arhavi Bld. - Ziraat Bankası
14.00 İstanbul BBSK - İnegöl Bld.
16.00 Arkas Spor - Galatasaray
15.30 Tokat Bld. Plevne - Fenerbahçe

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