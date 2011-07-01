-18. İSTANBUL CAZ FESTİVALİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV), Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen ''18. İstanbul Caz Festivali'', Esma Sultan Yalısı'ndaki açılış töreniyle başladı. Festivale katkıda bulunan kurumlara plaket sunulan etkinlikte, festival kapsamında verilen ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü''ne, 50 yılı aşkın kariyeri boyunca Anadolu'nun sesleri ve müziğini, caz ve güncel müziklerle birleştiren, yenilikçi çalışma ve albümleriyle ismini duyuran ve dünyanın birçok farklı yerindeki festival ve mekanlarda konserler veren sanatçı Okay Temiz değer görüldü. Temiz'e ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı takdim etti. Açılış töreninde, Simavi'nin konserinin ardından Emin Fındıkoğlu ve Hakan Behlil sahne aldı. ''Caz Kalpli İstanbul'' temasıyla düzenlenen festival, Paul Simon, Herbie Hancock, Marcus Miller, Jamie Cullum, Natalie Cole, Randy Crawford ve Amadou & Mariam gibi dünyaca ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı 19 Temmuz'a kadar 25 farklı etkinlik mekanında ağırlayacak. Festival kapsamında iki ayrı mekandaki konserlerin ardından yarın akşam, geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören ''Tünel Şenliği''nin ikincisinde Tünel ve Galata bölgelerinde ''festival içinde festival'' etkinliği gerçekleştirilecek. Aya İrini Müzesi'ndeki ''Ustalarla Buluşma'' serisinin bu yılki konukları, ünlü perküsyoncu Mısırlı Ahmet, klasik Hint müziği ve caz dünyasının önemli isimlerinden tabla üstadı Zakir Hussain ve Hint klasik müziğinin en genç ustalarından kabul edilen sitar virtüozu Niladri Kumar olacak. Festivalde, yine bugün ''Get Out Of Your Lazy Bed'' ve ''Half a Minute'' gibi hit şarkılarıyla tanınan ve özellikle 1980'li yıllardaki başarılı çalışmalarıyla caz pop türünün önde gelen gruplarından olan Matt Bianco, İstinyePark'ta müzikseverlerle buluşacak. İstinyePark sponsorluğunda verilecek konserde Matt Bianco, vokalde Mark Reilly, keyboardda Mark Fisher, davulda Tony Mason, basta Nick Cohen, gitarda Tony Remy, saksafon ve flütte Andrew Ross, trompette Simon Finch ve geri vokallerde Hazel Sim ile Weston Foster'dan oluşan kalabalık bir ekiple izleyiciyle buluşacak.