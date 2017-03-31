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15 Temmuz Darbe Girişimi

18 ilde ByLock operasyonu; 98 kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyonun Ankara merkezli olduğu belirtildi

31 Mart 2017 10:43

'FETÖ'ye bağlı olduğu iddia edilen eğitim kurumlarına yönelik Ankara merkezli operesyonda 18 ilde 98 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Ender Coşkun tarafından 'FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantik Eğitim A.Ş'ye ait kapatılan okullarda çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı olduğu ileri sürülen 'ByLock'u kullandığı tespit edilen kişilerle ilgili işlem başlatıldı.

Bu kurumlarda, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı ve kurucu temsilci pozisyonunda bulunan şahıslar ve MASAK raporunda şirket ortağı olarak tespit edilen şahıslar olmak üzere toplam 98 şüpheli hakkında 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenleniyor.

Şüpheliler, 'FETÖ' üyesi olmak, örgüte finansman sağlamak ve eleman  kazandırmakla suçlanıyor.

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ByLockFETÖgözaltı

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