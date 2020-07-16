18 ilaç SGK’nın geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , biri kanser tedavisinde kullanılan 18 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonu’nun toplantısı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yeni düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, eklenen 18 ilaçla ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265’e ulaştığını duyurdu.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını belirten Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.

Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirtti.

Listeye eklenenler arasında bir kanser ilacının yanısıra iki de kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaç bulunuyor.