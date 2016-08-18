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15 Temmuz Darbe Girişimi

18 gündür aranan Cumhuriyet Savcısı Akif Özgün gözaltında

Özgün'ün, network ağları ile cihazlardan veri toplamak için adliyedeki odasına özel internet hattı çektiği öğrenildi

18 Ağustos 2016 00:33

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 gündür aranan Uşak Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Akif Özgün yakalandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan, soruşturma izni verilen ve 18 gündür aranan Cumhuriyet Savcısı Akif Özgün'ün kent merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Özgün, sağlık kontrolünden geçirildikten ve sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Savcının adliyedeki odasında yapılan aramada biri 12, diğeri 3 olmak üzere toplam 15 terabaytlık özel veri depolama cihazı bulundu. Cihazlar incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Özgün'ün, network ağları ile cihazlardan veri toplamak için adliyedeki odasına özel internet hattı çektiği öğrenildi.

 

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