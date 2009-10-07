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Yaşam

18 gün seks kölesi yaptılar!

Antalya’da, 18 gün önce eşiyle tartışan S.G. (21), evden ayrılıp Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir çay bahçesine oturdu.

07 Ekim 2009 03:00

Antalya’da, 18 gün önce eşiyle tartışan S.G. (21), evden ayrılıp Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir çay bahçesine oturdu.

İddiaya göre S.G.’nin ağladığını gören biri garson 3 kişi, yardım etme bahanesiyle kadını evlerine götürdü. Şüphelilerden biri aynı gece kadına tecavüz etti,     ardından da arkadaşlarıyla birlikte olması için zorladı. Daha sonra da kadını para karşılığı başkalarına pazarladılar. Ailenin başvurusu üzerine polis cep telefonu sinyallerinden yola çıkarak S.G.’nin tutulduğu evi belirledi. S.G. kurtarılırken, fuhuş yaptıran Bilgin C. gözaltına alındı. 18 günlük esaretten sonra kurtarıldığına inanamayan S.G. bir polise sarılarak dakikalarca ağladı. Bilgin C. ile yardımcıları Adem C. ile garson Yusuf C. çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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