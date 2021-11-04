18 gün aramanın sonunda bulunan 4 yaşındaki Cleo Smith'in kaçırılmasıyla ilgili 36 yaşında bir adam tutuklandı

Avustralya’da kampta kaybolduktan sonra 18 gün boyunca aranan ve sağlıklı bir şekilde bulunan 4 yaşındaki Cleo Smith’in kaçırılmasıyla ilgili 36 yaşında bir adam tutuklandı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Carnavron şehrinde ailesiyle kampa gittikten sonra kaybolan 4 yaşındaki Cleo Smith, polisin geniş çaplı operasyonu sonrası kilitli bir evde bir odada bulundu.

Smith’in kaçırılmasıyla ilgili 36 yaşında Terence Darrell Kelly isimli bir adam tutuklandı. Kelly’nin Smith bulunduğu sırada evin içinde olmadığı, aileyle de bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Kilitli bir evde bulunduktan sonra hastaneye götürülen 4 yaşındaki kız çocuğunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, Smith’in bulunduğu ana dair bir ses kaydı yayınladı. Kayıtta, çocuk polislere ‘Benim adım Cleo’ diyordu.

Eyalet polisi, Cleo Smith'in hastane odasından gülümsediği bir fotoğraf yayınladı.