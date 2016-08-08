18 gazeteden 57 yazar Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni yazdı

Köşe yazarları, darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetlerinin finali niteliğinde olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından HDP hariç Meclis'teki siyasi partilerin davet edildiği Yenikapı'da gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni yazdı.

Milliyet’ten Ali Eyüboğlu, Mehmet Tezkan, Tunca Bengin, Güneri Cıvaoğlu; Hürriyet’ten Murat Yetkin Abdulkadir Selvi, Fatih Çekirge, Taha Akyol, Ertuğrul Özkök; Sabah’tan Haşmet Babaoğlu, Melih Altınok, Hilâl Kaplan, Şeref Oğuz, Hasan Bülent Kahraman, Mahmut Övür, Rasim Ozan Kütahyalı, Fahrettin Altun; Cumhuriyet’ten Aydın Engin, Orhan Bursalı, Tayfun Atay, Yakup Kepenek; Habertürk’ten Umur Talu, Serdar Turgut, Nihal Bengisu Karaca, Muharrem Sarıkaya, Özcan Tikit, Muhsin Kızılkaya; Sözcü’den Necati Doğru, Rahmi Turan; Yeni Şafak’tan İbrahim Karagül, Salih Tuna, Yasin Aktay, Süleyman Seyfi Öğün, Hikmet Genç; Karar’dan Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert; Birgün’den Erk Acarer; Star’dan Metin Metiner, Ardan Zentürk, Yiğit Bulut, Ahmet Kekeç; Vatan’dan Oktay Gönensin; Akşam’dan Markar Esayan, Murat Kelkit, Kurtuluş Tayiz; Takvim’den Bülent Erandaç, Ekrem Kızıltaş; Diriliş Postası’ndan Bahadır Yenişehiroğlu; Evrensel'den Fatih Polat; Yeniçağ’dan İsmail Şahin, Özcan Yeniçeri; Türkiye’den Batuhan Yaşar, İsmail Kapan, Nuri Elibol, Kemal İnat; Yeni Akit’ten Mehtap Yılmaz ve Abdurrahman Dilipak yazdı.

13 gazeteden 31 yazarın Yenikapı'da gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'yle ilgili yazdığı yazılar şöyle:

Ali Eyüboğlu - Milliyet - "Ülkemin önüne Yenikapı açıldı"

15 Temmuz gecesi “Darbeye dur” demek için sokağa çıkıp kendilerini tankların, mermilerin önüne atanlar, günlerdir meydanlarda nöbet tutanlar da ataları gibi tarih yazdı. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu tanık oldu. Türk halkının yazdığı “Demokrasi Destanı” Yenikapı’daki “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”yle taçlandı. Çok miting gördüm böylesine kalabalık böylesine toplumun her kesiminden her fikirden insanın aynı ideal uğruna el ele verip tek yumruk olduğu mitinge ilk kez tanık oldum. Türkiye, bu birlik ve beraberliği bozmadıkça değil FETÖ’nün askerleri, yeni bir “Haçlı Seferi” bile bir şey yapamaz bize... Yenikapı, Türkiye için yeni bir milattır. Bu fırsatı heba etmemek lazım.

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Mehmet Tezkan - Milliyet - "140 generale Yenikapı mektubu"

Yenikapı ruhu.. Tıpkı Çanakkale ruhu gibi.. Tıpkı Kurtuluş Savaşı ruhu gibi.. Tıpkı 29 Ekim ruhu gibi.. Artık; Yenikapı ruhu vardır. Darbeci generaller bunu görsün.. Kafaları hâlâ karanlık hesaplar peşinde olanlar görsün.. Yeni bir tezgâh, yeni bir kumpas, yeni bir kalkışma peşinde olanlar görsün.. Darbeci generallere, Yenikapı buluşması, Yenikapı kucaklaşması, Yenikapı haykırışı izletilmiştir. İzlemişlerse utanmışlar mıdır? Ne düşünmüşlerdir? O muhteşem tepkiyi görünce yüzleri kızarmış mıdır? Bakın Fethullah Gülen demiyorum. O meczup.. 15 Temmuz ayaklanması emrini veren insan meczuptur. O görevlere torpille gelseniz bile, o görevlere tezgâhla, kumpasla gelseniz bile, yine de dirsek çürütmüşünüzdür. Soruyorum. Bir meczubun peşinden gitmekten utanmadınız mı?

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Tunca Bengin - Milliyet - Bu fotoğrafı çok özlemiştik

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Yenikapı Meydanı’nı kırmızı-beyaza boyayan milyonlar da tek bir nefes, tek bir ses olarak bayrağa ve demokrasiye bağlılık yemini ettiler... Ve ilk defa; ülkece uzunca zamandır kendimizi bu kadar iyi hissettik.

Gerçekten de kutuplaşma odaklı sert bir iklimin ardından son 23 gündür siyasette ve sokakta yaşanan dün de Yenikapı’yla zirve yapan bu kenetlenme fotoğrafını çok özlemiştik. Keşke içinde HDP’de olsaydı... Temennimiz o figürün de eklenmesi ve Yenikapı’daki bu tarihi fotoğrafın “anı” değil yeni bir dönemin başlangıç karesi olması...

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Güneri Cıvaoğlu - Milliyet - "Demokraside 1. lig"

Allah korudu Türkiyemizi... Yenikapı’da kırmızı beyaz bayraklar dalgalandıran milyonları “tüyler ürperten” kirli “dehşet olanını” asmış olmanın psikolojisiyle hissetmek gerek. Görmek, izlemek yetmez. “Hissetmek” o muhteşem manzarayı taçlandırır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur’un başı... “Cumhurun bileşenleri” olarak Ak Parti (Başbakan) Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “demokrasi için birlik” tavrını koymaları çok önemli mesajdır. Yüce Atatürk’ün söylemiyle “içerideki ve dışarıdaki bedhahlara” mesaj.

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Murat Yetkin - Hürriyet - "Yenikapı yeni bir kapı olsa"

Yenikapı ve Yeni Kapı arasında dün hemen her konuşmacının yaptığı türden bir kelime oyunu yapmak tek başına bir şey ifade etmez. Bu Türkiye'de şimdiye dek yapılmış en kitlesel siyasi gösteri oldu. Miting bir AK Parti gövde gösterisine dönüşmedi. Parti bayrakları açılmadı. Dombra çalınmadı. Ama özellikle Kılıçdaroğlu belki laiklik, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, camiye siyaset sokmama gibi kavramları daha önce dinlemeyen bir kitleye hitap etti. 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'den bu yana ilk kez bir Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Hulusi Akar, üniformasıyla siyasi bir mitingte konuşma yaptı. Önceden programda olmayan bu konuşmasında Fethullah Gülen'e savaş ilan eder gibiydi.

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Abdulkadir Selvi - Hürriyet - Milyonlar demokrasinin resmini yaptı

Milyonlar demokrasinin resmini yaptı. Siyasi tarihimiz aynı zamanda darbeler geçidi gibi. 27 Mayıs’ta var, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de. Ama artık sadece darbeler tarihi yok. Bizim demokrasinin darbeye galip geldiği 15 Temmuzumuz da var. Ve ilk kez bir Genelkurmay Başkanı kürsüdeydi. Biz darbe sonrası komutanların kürsülere çıkmasına alışığız. Ama ilk kez darbeye karşı milletiyle yan yana olan bir komutan kürsüdeydi. Millet, Genelkurmay Başkanı’nı bağrına bastı. “Ordu-millet elele” denilecek bir tablo yaşandı. Hani Nazım Hikmet, Abidin Dino’ya, “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” diye sormuştu ya, dün Yenikapı’da toplanan milyonlar, demokrasinin resmini yaptılar.

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Fatih Çekirge - Hürriyet - "Türkiye biziz"

Yenikapı’dan Kızılay Meydanı’na... Trabzon’dan Yozgat’a... Dün bir tek şey gördüm: “Gençlik geleceğine sahip çıkıyor. Bu ülkede artık darbecilere, demokrasi düşmanlarına, tekçiliğe geçit yok. Özgür düşünce ve çoğulculuk kazandı... Hem de kardeşlikle kazandı.” ‘Vatan’ diyen... ‘Bayrak’ diyen... ‘Özgürlük, barış ve demokrasi’ diyen gençleri gördüm ya... Özgürlüğün fotoğrafı çekilir mi? Kardeşliğin fotoğrafı çekilir mi? Çekilir...

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Taha Akyol - Hürriyet - Yeni bir kapı

YENİKAPI Meydanı'nda dün milyonlar "demokrasi ve şehitler" mitinginde bir araya gelmesi ve 81 ilde izlenmesi tarihimizde bazı şeylerin artık sona erdiğini, yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Laiklik anlayışımızın da yeni bir kapıdan girdiği; artık hem daha liberal hem daha rasyonel bir gelişme göstereceği söylenebilir. Darbenin “AKP-cunta çatışması” gibi algılanması korkunç bir hata olurdu. Dünyada olaya böyle bakanlar var. Darbenin demokrasiye karşı bir kanlı saldırı olduğunu anlatmada muhalefetin desteği son derece önemlidir.

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Ertuğrul Özkök - Hürriyet - "Bu mitinge bir daha 14 Temmuz'a dönmeme umuduyla gittim"

CUMHURİYET mitinglerine katılmadım. Gezi’de Taksim’e hiç gitmedim. 15 Temmuz’dan sonra kurulan “Demokrasi kürsüleri”ne çıkmadım. 1980’li yıllardan beri “bir tarafa” ait kitle hareketlerinden uzak durdum. Ben aşırı motive olmuş kitlelerden korkarım, ürkerim. Yenikapı’da yapılan mitinge, ülkemin yeni bir kapıdan girişi olarak gördüğüm için gittim. Yeni bir kapıdan geleceğe girmek, geride kalan günlere ise kapıyı kapatmak umudunu taşıyordum. EMİNİM bu mitingden herkesin farklı bir beklentisi vardı. Benimki şöyleydi: “İnşallah ağır, kasvetli bir siyasi miting değil, keyifli, eğlenceli bir piknik olur...” O nedenle mitinge aralarında Kanal D, Doğan Müzik’in de bulunduğu müzik şirketlerinin kiraladığı ve çok sayıda sanatçının katıldığı tekneyle gittim. Tekne Nuh’un Gemisi gibiydi.

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Fatih Polat - Evrensel - Yenikapı bize ne söylüyor?

Öne çıkan sloganlar içinde Erdoğan lehine sloganlar ve dini söylemli olanlar öne çıkarken, “Feto pabucu yarım, tankları yolla kovalayalım” gibi sloganlar da atılıyordu. Bu miting Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gerçekleşen bir miting olarak, en başta onun başkanlık hedeflerine bağlanan bir ‘milli egemenlik’ gösterisi olarak kuruldu ve öyle dizayn edildi.

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Haşmet Babaoğlu - Sabah - "Yürüyorlar, bu kez dünyanın üzerine üzerine..."

İstikamet Yenikapı! İstikamet ülkeye yeni bir kapı açıp içeriye taptaze bir hava almak! Üsküdar meydanının keşmekeşi ilk kez gözüme çok güzel görünüyor. Ellerde bayraklar, tişörtlerde, saç bantlarında, bilekliklerde ay yıldızlar. Yenikapı mitinginde Türkiye'ye kem gözle bakanların üzerine üzerine yürüyorlar.

Yenikapı istasyonundan çıkarken heyecan artıyor. Bir grup "Fetönün p...leri, yıldıramazbizleri" diye bağırıyor, bir başka grup "Allahu ekber" diye... Kırşehirli Ahmet otobüsten sabah inmiş. 19 yaşında henüz. Öğlene kadar Kız Kulesi'nin karşısında vakit geçirmiş. Şimdi Yenikapı'da. Mutluluğunu tarif edecek söz bulamıyor; sadece "yendik Haşmet abi" diyebiliyor; "ezdik iblisleri!"

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Melih Altınok - Sabah - "Demokrasimizin yeni kapısı Yenikapı’da açıldı"

"7 Ağustos'a kadar sürdürüp o gün de Yenikapı'da dev bir mitingle bu nöbetleri taçlandıralım" demişti. Peki, liderlerin Cumhurbaşkanı'ndan gelen bu birlik ve uzlaşı çağrısına yanıtları ne olacaktı? Hayal gerçekleşecek miydi? Dün Türkiye o hayali Yenikapı'da gerçeğe çevirdi. Milyonlarca insan alanı hınca hınç doldurdu. Her siyasi görüşten, etnik gruptan ve inançtan milyonlar... Ben bu tablonun Türk siyasi hayatında bir eşiğin aşılması anlamına geldiğini düşünüyorum.

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Hilâl Kaplan - Sabah - "Yenikapı: İstiklâl Kongresi"

Türkiye tarihindeki 'ilk'leri yaşıyoruz. Millî Mücadele yıllarını kitaplardan okuduğumuz günler bitti artık. Bizzat, her birimiz, ülkemizin istiklâl mücadelesinin ferdi ve neferi olduğumuzu en derinden hissettik, hissediyoruz. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece, unutturulmak istenen bağları bu millet diriltmiştir.

Kökleri tarihimizde yatan bir dirilişi ve şuuru ortaya koymuştur.

Artık bu milattan, bu sözden dönüş yoktur. Dün, tarihimizdeki bir ilk olan, devletin ve Meclis'in tüm temsilcilerini bir araya getiren Yenikapı Mitingi, kitaplardan okuduğumuz Sivas, Amasya, Erzurum Kongreleri'ni hatırlatmıştır. Türkiye Devleti'nin yeniden inşa edildiği, Türkiye milletinin yeniden birliğini tesis ettiği tarihî günlerden geçiyoruz.

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Şeref Oğuz - Sabah - Hatırladık; unutmayacağız

Dün; meydanlardaydık. Kimimiz Yenikapı'da kimimiz 80 diğer kentimizde... Bütün dünyaya görüntülü bir mesaj verdik; "hatırladık, unutmayacağız." Hatırladık; 100 yıl öncesinde olan biteni... Bizi bölmeye çalışan, Anadolu'yu parçalara ayıranları...

Hatırladık; gırtlağımıza kadar borca batırıp imparatorluğu yağmalayanları... Hatırladık; "hasta adam" diyerek bizi coğrafyamızdan kovalamak isteyenleri... Hatırladık,; içimizdeki hainleri, vatanını 5 kuruşa satmak isteyenleri... Hatırladık; bu cennet vatanı elimizden almak isteyen, bizi kölesi, sömürgesi yapmak için çalışanları... Bu yüzden dün meydanların dilinden diyoruz ki; unutmayacağız.

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Hasan Bülent Kahraman - Sabah - Yenikapı: Demokrasinin geldiğini gördüm...

Yenikapı mitingi alanı dolduran milyonlarca insanla bir milat oluşturdu. Şeki şüphesi yok bunun. O milat 'geleneksel' olarak, kültürel olarak, yapısal olarak darbelere taraftar olan kesimi de şimdi darbe karşısında durmaya itti. Bu bir dönüm noktasıdır, Türkiye'nin bundan sonraki tarihi bakımından. İş bundan sonrasını buna göre düzenlemektedir. Ona da 'demokratik devrim' diyorum işte. Tanpınar, gittiğini birkaç kez gördüm de, demokrasinin geldiğini hiç görmedim diyordu. Ben demokrasinin geldiğini de gördüm!...

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Mahmut Övür - Sabah - Yenikapı’nın asıl mesajı, ABD ve AB’ye

15 Temmuz'da tanklara, bomba yağdıran F-16'lara direnen milyonlar dün de demokrasi ve şehitler için Yenikapı Meydanı'ndaydılar. Akın akın Yenikapı'ya akan milyonların yüzünde bir kez daha demokrasiye ve vatana sahip çıkmanın haklı gururu vardı. Neredeyse 60 yıldır darbelere, idamlara, sağ sol çatışmalarına, faili meçhul cinayetlerle korkutulan, sindirilen halk, ilk kez "Artık yeter" diyor ve sokağa çıkıyordu. Bu yüzden Yenikapı, 100 yıl sonra özlemle beklenen cumhuriyetle demokrasinin buluştuğu o "Yeni Türkiye"nin gerçek anlamda ilk işareti. Demokrasinin, adalet ve merhametin öne çıktığı yeni bir Türkiye... Bu yüzden Yenikapı'da milyonların ve bütün partilerin buluşması sadece içerideki darbeci güçlere değil, dışarıdaki küresel güçlere güçlü bir mesajdı. O mesajın içeriği de çok netti: "Artık elinizi Türkiye'den çekin..."

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Rasim Ozan Kütahyalı - Sabah - Türkiye tarihinin en güzel günü

7 Ağustos 2016'da öğrendim birçok duyguyu tam anlamıyla ben... Bize küçükten beri hamasetle milleti ayrıştırarak ve içi boşaltılarak anlatılan VATAN kavramını şah damarımda hissettim ben... Bu toprakların şehit kanlarıyla sulanarak VATAN olduğunu 7 Ağustos 2016'da tam olarak öğrendim ben... 15 Temmuz kutsal isyanının aziz şehitleri... Huzur içinde uyuyun... Bu halk sizin sayenizde yeniden bir MİLLET ve bu topraklar sizin sayenizde yeniden bir VATAN oldu...

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Fahrettin Altun - Sabah - "Türkiye’nin Yenikapı’sı"

Dün Yenikapı Meydanı bütün dünyaya bir mesaj verdi. Hepimiz, hep birlikte verdik bu mesajı. Türkiye'nin yeni bir ruhla bir araya geldiğini, ayağa kalktığını yedi düvele gösterdik. Böyle bir sonuç beklemiyorlardı elbette. Hesapları şaştı. Bu millet birlik olduğunu, dış düşmana karşı hiç vakit kaybetmeden bir arayagelebileceğini ispat etti.

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Aydın Engin - Cumhuriyet - "Erdoğan 4 - Kılıçdaroğlu 0"

Miting öncesinde katılma kararını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’a da iletildiği belirtilen “katılma koşullarını” herhalde hatırlıyorsunuz. Mesela “Sadece Atatürk portresi asılacak” koşulunu. Alandaki dev boyutlu sahnenin iki yanında yine dev boyutlu ikişer portre asılıydı. Biri Mustafa Kemal Atatürk, öteki Recep Tayyip Erdoğan. Yani maç (miting demek istedim) daha başlamadan skor tabelasındaErdoğan 1 - Kılıçdaroğlu 0 yazıyordu.

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Orhan Bursalı - Cumhuriyet - İç savaş yaşanabilirdi! Yeni dönemin farkında mısınız?

Sorun ve öğrenmemiz gereken mesele şurada: Acaba RTE (ve arkadaşları), mecbur kaldıkları için şimdilik taktik bir geri adım mı atıyorlar; yoksa yaşadıkları büyük olay, siyasetlerinde ve düşüncelerinde, hem kendileri hem ülke geleceği açısından ciddi bir “düzeltme” yaşamalarına / yapmalarına yol açmış mıdır?

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Tayfun Atay - Cumhuriyet - Yenikapı, ‘yeni normal’e açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde Yenikapı’da gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” bir bakıma “Yeni Türkiye”nin “yeni normal”ine kapı açtı denilebilir.Ve bu “yeni normal”i somutlaştırabileceğimiz en çarpıcı görüntü, protokolün en ön ve en prestijli koltuklarındaki oturma düzeninde karşılığını buldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi başkanları Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’nin en“kıyıda” konumlanışlarında...

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Yakup Kepenek - Cumhuriyet - "Türkiye: Dönme dolap!"

Meclis’teki ve sokaktaki siyaset, HDP dışlanarak daha fazla AKP eksenine dönüştürülüyor. Genel başkanları partilerinin içinde artık tartışılmaz kılınan CHP ve MHP’de AKP’lileşme ya da siyasal İslamcı şemsiyenin altına girme süreçleri güçleniyor. Saray Külliyesi görüşmeleri; nedense şimdilik mini olsun denilen Milli Anayasa anlaşmaları; açılmış davalardan şık tutumlarla karşılıklı vazgeçmeler; Yenikapı’ya kapılanılarak birlikte yapılan taçlandırma mitingleri AKP’ye dönüşmelerin yepyeni göstergeleridir. Hele geçen yıl zayıf AKP tarafından boşa çıkarılan CHP’nin koalisyon hevesinin nedense birdenbire yükselmesi, siyaset bilimine katkı yapacak bir baş dönmesinin işaretidir.

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Umur Talu - Habertürk - 7 Haziran’dan 7 Ağustos’a demokrasi!

Bir yıl önce, 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan ama silinen “Yeni Türkiye”tablosu şimdi 7 Ağustos’ta ortaya çıkan “Yenikapı” manzarasının bir nevi habercisiymiş! Elbette aynı değil ama şimdi “darbe girişimi”ne karşı Yenikapı’da kurulan“koalisyon” o gün fiilen, hükümette (ve devlette) kurulabilirdi.

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Serdar Turgut - Habertürk - Demokrasinin yeni kapısından geçenler

Uzun zamandır mahalleli olmayı, komşuluk duygularını unutmuşuz. Eskinin mahalle komşuluğunun yerine “Bizim mahalleden olmayan kötüdür” zihniyeti kaplamış içimizi. Dün Yenikapı Meydanı’nda her mahalleden, insan inancı ne olursa olsun dindarı, laiki yan yana tekrar komşu olmanın getirdiği güzel duyguları yaşadık. Anlayacağınız artık hepimiz aynı mahalledeniz.

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Nihal Bengisu Karaca - Habertürk - Yenikapı:Yeni bir kapıdan milli birliğe doğru

Bir vatandaş olarak hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Bahçeli’nin Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılımından olağanüstü mutluluk duyduğumu belirtmeliyim. Bahçeli, edebi kıvamı ve anti emperyalist içeriği ile hafızalara kazınması gereken bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin darbe karşıtı Taksim mitinginde sarf etmediği “FETÖ” ifadesi üzerinden eleştirilmişti; bu kez o hatayı yapmadı.

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Muharrem Sarıkaya - Habertürk - Cumhurun düğünü..

Halkın, yani cumhurun düğünü vardı dün Türkiye’de... Gittikçe ayrışan, birbirine ötekileşen kitlelerin buluşmasına, barışmasına, kol kola girmesine ve bunun mutluluğunu da tüm dünyaya sergilemesine tanıklık edildi. Başına gelebileceklerin, gücü elinde tutan birkaç kişinin komuta zincirinden değil, kendi ruhundan çıkacağını ilan etti. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da darbelerin hayatını yaşanmaz kıldığı hafızasında tazeliğini koruduğu için geçmişte olduğu gibi içe büzülmedi.

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Özcan Tikit - Habertürk - Yeni Türkiye Yenikapı’dan doğacak

Yenikapı’da dün yapılan mitinge gelince... O miting bu milletin her renginin demokrasi ve milli irade aşkının etrafında kenetlendiği, bir ay öncesine kadar gerçekleşmesi hayal bile edilemeyecek vahdetin ilk tohumlarının toprağa düştüğü gün olarak geçecek tarihe. El ele vermeye devam edersek yeni Türkiye’nin güneşi Yenikapı’dan doğmuş olacak.