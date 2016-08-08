18 gazeteden 57 yazar Yenikapı'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni yazdı

08 Ağustos 2016 14:47
Köşe yazarları, darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetlerinin finali niteliğinde olan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından HDP hariç Meclis'teki siyasi partilerin davet edildiği Yenikapı'da gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ni yazdı.
Milliyet’ten Ali Eyüboğlu, Mehmet Tezkan, Tunca Bengin, Güneri Cıvaoğlu; Hürriyet’ten Murat Yetkin Abdulkadir Selvi, Fatih Çekirge, Taha Akyol, Ertuğrul Özkök; Sabah’tan Haşmet Babaoğlu, Melih Altınok, Hilâl Kaplan, Şeref Oğuz, Hasan Bülent Kahraman, Mahmut Övür, Rasim Ozan Kütahyalı, Fahrettin Altun; Cumhuriyet’ten Aydın Engin, Orhan Bursalı, Tayfun Atay, Yakup Kepenek; Habertürk’ten Umur Talu, Serdar Turgut, Nihal Bengisu Karaca, Muharrem Sarıkaya, Özcan Tikit, Muhsin Kızılkaya; Sözcü’den Necati Doğru, Rahmi Turan; Yeni Şafak’tan İbrahim Karagül, Salih Tuna, Yasin Aktay, Süleyman Seyfi Öğün, Hikmet Genç; Karar’dan Mehmet Ocaktan, Yusuf Ziya Cömert; Birgün’den Erk Acarer; Star’dan Metin Metiner, Ardan Zentürk, Yiğit Bulut, Ahmet Kekeç; Vatan’dan Oktay Gönensin; Akşam’dan Markar Esayan, Murat Kelkit, Kurtuluş Tayiz; Takvim’den Bülent Erandaç, Ekrem Kızıltaş; Diriliş Postası’ndan Bahadır Yenişehiroğlu; Evrensel'den Fatih Polat; Yeniçağ’dan İsmail Şahin, Özcan Yeniçeri; Türkiye’den Batuhan Yaşar, İsmail Kapan, Nuri Elibol, Kemal İnat; Yeni Akit’ten Mehtap Yılmaz ve Abdurrahman Dilipak yazdı.
13 gazeteden 31 yazarın Yenikapı'da gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'yle ilgili yazdığı yazılar şöyle:
Ali Eyüboğlu - Milliyet - "Ülkemin önüne Yenikapı açıldı"
15 Temmuz gecesi “Darbeye dur” demek için sokağa çıkıp kendilerini tankların, mermilerin önüne atanlar, günlerdir meydanlarda nöbet tutanlar da ataları gibi tarih yazdı. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu tanık oldu. Türk halkının yazdığı “Demokrasi Destanı” Yenikapı’daki “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”yle taçlandı. Çok miting gördüm böylesine kalabalık böylesine toplumun her kesiminden her fikirden insanın aynı ideal uğruna el ele verip tek yumruk olduğu mitinge ilk kez tanık oldum. Türkiye, bu birlik ve beraberliği bozmadıkça değil FETÖ’nün askerleri, yeni bir “Haçlı Seferi” bile bir şey yapamaz bize... Yenikapı, Türkiye için yeni bir milattır. Bu fırsatı heba etmemek lazım.
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Mehmet Tezkan - Milliyet - "140 generale Yenikapı mektubu"
Yenikapı ruhu.. Tıpkı Çanakkale ruhu gibi.. Tıpkı Kurtuluş Savaşı ruhu gibi.. Tıpkı 29 Ekim ruhu gibi.. Artık; Yenikapı ruhu vardır. Darbeci generaller bunu görsün.. Kafaları hâlâ karanlık hesaplar peşinde olanlar görsün.. Yeni bir tezgâh, yeni bir kumpas, yeni bir kalkışma peşinde olanlar görsün.. Darbeci generallere, Yenikapı buluşması, Yenikapı kucaklaşması, Yenikapı haykırışı izletilmiştir. İzlemişlerse utanmışlar mıdır? Ne düşünmüşlerdir? O muhteşem tepkiyi görünce yüzleri kızarmış mıdır? Bakın Fethullah Gülen demiyorum. O meczup.. 15 Temmuz ayaklanması emrini veren insan meczuptur. O görevlere torpille gelseniz bile, o görevlere tezgâhla, kumpasla gelseniz bile, yine de dirsek çürütmüşünüzdür. Soruyorum. Bir meczubun peşinden gitmekten utanmadınız mı?
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Tunca Bengin - Milliyet - Bu fotoğrafı çok özlemiştik
Ellerindeki Türk bayraklarıyla Yenikapı Meydanı’nı kırmızı-beyaza boyayan milyonlar da tek bir nefes, tek bir ses olarak bayrağa ve demokrasiye bağlılık yemini ettiler... Ve ilk defa; ülkece uzunca zamandır kendimizi bu kadar iyi hissettik.
Gerçekten de kutuplaşma odaklı sert bir iklimin ardından son 23 gündür siyasette ve sokakta yaşanan dün de Yenikapı’yla zirve yapan bu kenetlenme fotoğrafını çok özlemiştik. Keşke içinde HDP’de olsaydı... Temennimiz o figürün de eklenmesi ve Yenikapı’daki bu tarihi fotoğrafın “anı” değil yeni bir dönemin başlangıç karesi olması...
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Güneri Cıvaoğlu - Milliyet - "Demokraside 1. lig"
Allah korudu Türkiyemizi... Yenikapı’da kırmızı beyaz bayraklar dalgalandıran milyonları “tüyler ürperten” kirli “dehşet olanını” asmış olmanın psikolojisiyle hissetmek gerek. Görmek, izlemek yetmez. “Hissetmek” o muhteşem manzarayı taçlandırır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur’un başı... “Cumhurun bileşenleri” olarak Ak Parti (Başbakan) Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “demokrasi için birlik” tavrını koymaları çok önemli mesajdır. Yüce Atatürk’ün söylemiyle “içerideki ve dışarıdaki bedhahlara” mesaj.
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Murat Yetkin - Hürriyet - "Yenikapı yeni bir kapı olsa"
Yenikapı ve Yeni Kapı arasında dün hemen her konuşmacının yaptığı türden bir kelime oyunu yapmak tek başına bir şey ifade etmez. Bu Türkiye'de şimdiye dek yapılmış en kitlesel siyasi gösteri oldu. Miting bir AK Parti gövde gösterisine dönüşmedi. Parti bayrakları açılmadı. Dombra çalınmadı. Ama özellikle Kılıçdaroğlu belki laiklik, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, camiye siyaset sokmama gibi kavramları daha önce dinlemeyen bir kitleye hitap etti. 1980 darbesinin lideri Kenan Evren'den bu yana ilk kez bir Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Hulusi Akar, üniformasıyla siyasi bir mitingte konuşma yaptı. Önceden programda olmayan bu konuşmasında Fethullah Gülen'e savaş ilan eder gibiydi.
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Abdulkadir Selvi - Hürriyet - Milyonlar demokrasinin resmini yaptı
Milyonlar demokrasinin resmini yaptı. Siyasi tarihimiz aynı zamanda darbeler geçidi gibi. 27 Mayıs’ta var, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de. Ama artık sadece darbeler tarihi yok. Bizim demokrasinin darbeye galip geldiği 15 Temmuzumuz da var. Ve ilk kez bir Genelkurmay Başkanı kürsüdeydi. Biz darbe sonrası komutanların kürsülere çıkmasına alışığız. Ama ilk kez darbeye karşı milletiyle yan yana olan bir komutan kürsüdeydi. Millet, Genelkurmay Başkanı’nı bağrına bastı. “Ordu-millet elele” denilecek bir tablo yaşandı. Hani Nazım Hikmet, Abidin Dino’ya, “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?” diye sormuştu ya, dün Yenikapı’da toplanan milyonlar, demokrasinin resmini yaptılar.
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Fatih Çekirge - Hürriyet - "Türkiye biziz"
Yenikapı’dan Kızılay Meydanı’na... Trabzon’dan Yozgat’a... Dün bir tek şey gördüm: “Gençlik geleceğine sahip çıkıyor. Bu ülkede artık darbecilere, demokrasi düşmanlarına, tekçiliğe geçit yok. Özgür düşünce ve çoğulculuk kazandı... Hem de kardeşlikle kazandı.” ‘Vatan’ diyen... ‘Bayrak’ diyen... ‘Özgürlük, barış ve demokrasi’ diyen gençleri gördüm ya... Özgürlüğün fotoğrafı çekilir mi? Kardeşliğin fotoğrafı çekilir mi? Çekilir...
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Taha Akyol - Hürriyet - Yeni bir kapı
YENİKAPI Meydanı'nda dün milyonlar "demokrasi ve şehitler" mitinginde bir araya gelmesi ve 81 ilde izlenmesi tarihimizde bazı şeylerin artık sona erdiğini, yeni bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Laiklik anlayışımızın da yeni bir kapıdan girdiği; artık hem daha liberal hem daha rasyonel bir gelişme göstereceği söylenebilir. Darbenin “AKP-cunta çatışması” gibi algılanması korkunç bir hata olurdu. Dünyada olaya böyle bakanlar var. Darbenin demokrasiye karşı bir kanlı saldırı olduğunu anlatmada muhalefetin desteği son derece önemlidir.
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Ertuğrul Özkök - Hürriyet - "Bu mitinge bir daha 14 Temmuz'a dönmeme umuduyla gittim"
CUMHURİYET mitinglerine katılmadım. Gezi’de Taksim’e hiç gitmedim. 15 Temmuz’dan sonra kurulan “Demokrasi kürsüleri”ne çıkmadım. 1980’li yıllardan beri “bir tarafa” ait kitle hareketlerinden uzak durdum. Ben aşırı motive olmuş kitlelerden korkarım, ürkerim. Yenikapı’da yapılan mitinge, ülkemin yeni bir kapıdan girişi olarak gördüğüm için gittim. Yeni bir kapıdan geleceğe girmek, geride kalan günlere ise kapıyı kapatmak umudunu taşıyordum. EMİNİM bu mitingden herkesin farklı bir beklentisi vardı. Benimki şöyleydi: “İnşallah ağır, kasvetli bir siyasi miting değil, keyifli, eğlenceli bir piknik olur...” O nedenle mitinge aralarında Kanal D, Doğan Müzik’in de bulunduğu müzik şirketlerinin kiraladığı ve çok sayıda sanatçının katıldığı tekneyle gittim. Tekne Nuh’un Gemisi gibiydi.
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Fatih Polat - Evrensel - Yenikapı bize ne söylüyor?
Öne çıkan sloganlar içinde Erdoğan lehine sloganlar ve dini söylemli olanlar öne çıkarken, “Feto pabucu yarım, tankları yolla kovalayalım” gibi sloganlar da atılıyordu. Bu miting Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla gerçekleşen bir miting olarak, en başta onun başkanlık hedeflerine bağlanan bir ‘milli egemenlik’ gösterisi olarak kuruldu ve öyle dizayn edildi.
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Haşmet Babaoğlu - Sabah - "Yürüyorlar, bu kez dünyanın üzerine üzerine..."
İstikamet Yenikapı! İstikamet ülkeye yeni bir kapı açıp içeriye taptaze bir hava almak! Üsküdar meydanının keşmekeşi ilk kez gözüme çok güzel görünüyor. Ellerde bayraklar, tişörtlerde, saç bantlarında, bilekliklerde ay yıldızlar. Yenikapı mitinginde Türkiye'ye kem gözle bakanların üzerine üzerine yürüyorlar.
Yenikapı istasyonundan çıkarken heyecan artıyor. Bir grup "Fetönün p...leri, yıldıramazbizleri" diye bağırıyor, bir başka grup "Allahu ekber" diye... Kırşehirli Ahmet otobüsten sabah inmiş. 19 yaşında henüz. Öğlene kadar Kız Kulesi'nin karşısında vakit geçirmiş. Şimdi Yenikapı'da. Mutluluğunu tarif edecek söz bulamıyor; sadece "yendik Haşmet abi" diyebiliyor; "ezdik iblisleri!"
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Melih Altınok - Sabah - "Demokrasimizin yeni kapısı Yenikapı’da açıldı"
"7 Ağustos'a kadar sürdürüp o gün de Yenikapı'da dev bir mitingle bu nöbetleri taçlandıralım" demişti. Peki, liderlerin Cumhurbaşkanı'ndan gelen bu birlik ve uzlaşı çağrısına yanıtları ne olacaktı? Hayal gerçekleşecek miydi? Dün Türkiye o hayali Yenikapı'da gerçeğe çevirdi. Milyonlarca insan alanı hınca hınç doldurdu. Her siyasi görüşten, etnik gruptan ve inançtan milyonlar... Ben bu tablonun Türk siyasi hayatında bir eşiğin aşılması anlamına geldiğini düşünüyorum.
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Hilâl Kaplan - Sabah - "Yenikapı: İstiklâl Kongresi"
Türkiye tarihindeki 'ilk'leri yaşıyoruz. Millî Mücadele yıllarını kitaplardan okuduğumuz günler bitti artık. Bizzat, her birimiz, ülkemizin istiklâl mücadelesinin ferdi ve neferi olduğumuzu en derinden hissettik, hissediyoruz. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece, unutturulmak istenen bağları bu millet diriltmiştir.
Kökleri tarihimizde yatan bir dirilişi ve şuuru ortaya koymuştur.
Artık bu milattan, bu sözden dönüş yoktur. Dün, tarihimizdeki bir ilk olan, devletin ve Meclis'in tüm temsilcilerini bir araya getiren Yenikapı Mitingi, kitaplardan okuduğumuz Sivas, Amasya, Erzurum Kongreleri'ni hatırlatmıştır. Türkiye Devleti'nin yeniden inşa edildiği, Türkiye milletinin yeniden birliğini tesis ettiği tarihî günlerden geçiyoruz.
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Şeref Oğuz - Sabah - Hatırladık; unutmayacağız
Dün; meydanlardaydık. Kimimiz Yenikapı'da kimimiz 80 diğer kentimizde... Bütün dünyaya görüntülü bir mesaj verdik; "hatırladık, unutmayacağız." Hatırladık; 100 yıl öncesinde olan biteni... Bizi bölmeye çalışan, Anadolu'yu parçalara ayıranları...
Hatırladık; gırtlağımıza kadar borca batırıp imparatorluğu yağmalayanları... Hatırladık; "hasta adam" diyerek bizi coğrafyamızdan kovalamak isteyenleri... Hatırladık,; içimizdeki hainleri, vatanını 5 kuruşa satmak isteyenleri... Hatırladık; bu cennet vatanı elimizden almak isteyen, bizi kölesi, sömürgesi yapmak için çalışanları... Bu yüzden dün meydanların dilinden diyoruz ki; unutmayacağız.
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Hasan Bülent Kahraman - Sabah - Yenikapı: Demokrasinin geldiğini gördüm...
Yenikapı mitingi alanı dolduran milyonlarca insanla bir milat oluşturdu. Şeki şüphesi yok bunun. O milat 'geleneksel' olarak, kültürel olarak, yapısal olarak darbelere taraftar olan kesimi de şimdi darbe karşısında durmaya itti. Bu bir dönüm noktasıdır, Türkiye'nin bundan sonraki tarihi bakımından. İş bundan sonrasını buna göre düzenlemektedir. Ona da 'demokratik devrim' diyorum işte. Tanpınar, gittiğini birkaç kez gördüm de, demokrasinin geldiğini hiç görmedim diyordu. Ben demokrasinin geldiğini de gördüm!...
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Mahmut Övür - Sabah - Yenikapı’nın asıl mesajı, ABD ve AB’ye
15 Temmuz'da tanklara, bomba yağdıran F-16'lara direnen milyonlar dün de demokrasi ve şehitler için Yenikapı Meydanı'ndaydılar. Akın akın Yenikapı'ya akan milyonların yüzünde bir kez daha demokrasiye ve vatana sahip çıkmanın haklı gururu vardı. Neredeyse 60 yıldır darbelere, idamlara, sağ sol çatışmalarına, faili meçhul cinayetlerle korkutulan, sindirilen halk, ilk kez "Artık yeter" diyor ve sokağa çıkıyordu. Bu yüzden Yenikapı, 100 yıl sonra özlemle beklenen cumhuriyetle demokrasinin buluştuğu o "Yeni Türkiye"nin gerçek anlamda ilk işareti. Demokrasinin, adalet ve merhametin öne çıktığı yeni bir Türkiye... Bu yüzden Yenikapı'da milyonların ve bütün partilerin buluşması sadece içerideki darbeci güçlere değil, dışarıdaki küresel güçlere güçlü bir mesajdı. O mesajın içeriği de çok netti: "Artık elinizi Türkiye'den çekin..."
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Rasim Ozan Kütahyalı - Sabah - Türkiye tarihinin en güzel günü
7 Ağustos 2016'da öğrendim birçok duyguyu tam anlamıyla ben... Bize küçükten beri hamasetle milleti ayrıştırarak ve içi boşaltılarak anlatılan VATAN kavramını şah damarımda hissettim ben... Bu toprakların şehit kanlarıyla sulanarak VATAN olduğunu 7 Ağustos 2016'da tam olarak öğrendim ben... 15 Temmuz kutsal isyanının aziz şehitleri... Huzur içinde uyuyun... Bu halk sizin sayenizde yeniden bir MİLLET ve bu topraklar sizin sayenizde yeniden bir VATAN oldu...
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Fahrettin Altun - Sabah - "Türkiye’nin Yenikapı’sı"
Dün Yenikapı Meydanı bütün dünyaya bir mesaj verdi. Hepimiz, hep birlikte verdik bu mesajı. Türkiye'nin yeni bir ruhla bir araya geldiğini, ayağa kalktığını yedi düvele gösterdik. Böyle bir sonuç beklemiyorlardı elbette. Hesapları şaştı. Bu millet birlik olduğunu, dış düşmana karşı hiç vakit kaybetmeden bir arayagelebileceğini ispat etti.
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Aydın Engin - Cumhuriyet - "Erdoğan 4 - Kılıçdaroğlu 0"
Miting öncesinde katılma kararını açıklayan Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’a da iletildiği belirtilen “katılma koşullarını” herhalde hatırlıyorsunuz. Mesela “Sadece Atatürk portresi asılacak” koşulunu. Alandaki dev boyutlu sahnenin iki yanında yine dev boyutlu ikişer portre asılıydı. Biri Mustafa Kemal Atatürk, öteki Recep Tayyip Erdoğan. Yani maç (miting demek istedim) daha başlamadan skor tabelasındaErdoğan 1 - Kılıçdaroğlu 0 yazıyordu.
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Orhan Bursalı - Cumhuriyet - İç savaş yaşanabilirdi! Yeni dönemin farkında mısınız?
Sorun ve öğrenmemiz gereken mesele şurada: Acaba RTE (ve arkadaşları), mecbur kaldıkları için şimdilik taktik bir geri adım mı atıyorlar; yoksa yaşadıkları büyük olay, siyasetlerinde ve düşüncelerinde, hem kendileri hem ülke geleceği açısından ciddi bir “düzeltme” yaşamalarına / yapmalarına yol açmış mıdır?
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Tayfun Atay - Cumhuriyet - Yenikapı, ‘yeni normal’e açıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan himayesinde Yenikapı’da gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” bir bakıma “Yeni Türkiye”nin “yeni normal”ine kapı açtı denilebilir.Ve bu “yeni normal”i somutlaştırabileceğimiz en çarpıcı görüntü, protokolün en ön ve en prestijli koltuklarındaki oturma düzeninde karşılığını buldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi başkanları Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’nin en“kıyıda” konumlanışlarında...
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Yakup Kepenek - Cumhuriyet - "Türkiye: Dönme dolap!"
Meclis’teki ve sokaktaki siyaset, HDP dışlanarak daha fazla AKP eksenine dönüştürülüyor. Genel başkanları partilerinin içinde artık tartışılmaz kılınan CHP ve MHP’de AKP’lileşme ya da siyasal İslamcı şemsiyenin altına girme süreçleri güçleniyor. Saray Külliyesi görüşmeleri; nedense şimdilik mini olsun denilen Milli Anayasa anlaşmaları; açılmış davalardan şık tutumlarla karşılıklı vazgeçmeler; Yenikapı’ya kapılanılarak birlikte yapılan taçlandırma mitingleri AKP’ye dönüşmelerin yepyeni göstergeleridir. Hele geçen yıl zayıf AKP tarafından boşa çıkarılan CHP’nin koalisyon hevesinin nedense birdenbire yükselmesi, siyaset bilimine katkı yapacak bir baş dönmesinin işaretidir.
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Umur Talu - Habertürk - 7 Haziran’dan 7 Ağustos’a demokrasi!
Bir yıl önce, 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan ama silinen “Yeni Türkiye”tablosu şimdi 7 Ağustos’ta ortaya çıkan “Yenikapı” manzarasının bir nevi habercisiymiş! Elbette aynı değil ama şimdi “darbe girişimi”ne karşı Yenikapı’da kurulan“koalisyon” o gün fiilen, hükümette (ve devlette) kurulabilirdi.
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Serdar Turgut - Habertürk - Demokrasinin yeni kapısından geçenler
Uzun zamandır mahalleli olmayı, komşuluk duygularını unutmuşuz. Eskinin mahalle komşuluğunun yerine “Bizim mahalleden olmayan kötüdür” zihniyeti kaplamış içimizi. Dün Yenikapı Meydanı’nda her mahalleden, insan inancı ne olursa olsun dindarı, laiki yan yana tekrar komşu olmanın getirdiği güzel duyguları yaşadık. Anlayacağınız artık hepimiz aynı mahalledeniz.
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Nihal Bengisu Karaca - Habertürk - Yenikapı:Yeni bir kapıdan milli birliğe doğru
Bir vatandaş olarak hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Bahçeli’nin Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne katılımından olağanüstü mutluluk duyduğumu belirtmeliyim. Bahçeli, edebi kıvamı ve anti emperyalist içeriği ile hafızalara kazınması gereken bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP’nin darbe karşıtı Taksim mitinginde sarf etmediği “FETÖ” ifadesi üzerinden eleştirilmişti; bu kez o hatayı yapmadı.
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Muharrem Sarıkaya - Habertürk - Cumhurun düğünü..
Halkın, yani cumhurun düğünü vardı dün Türkiye’de... Gittikçe ayrışan, birbirine ötekileşen kitlelerin buluşmasına, barışmasına, kol kola girmesine ve bunun mutluluğunu da tüm dünyaya sergilemesine tanıklık edildi. Başına gelebileceklerin, gücü elinde tutan birkaç kişinin komuta zincirinden değil, kendi ruhundan çıkacağını ilan etti. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da darbelerin hayatını yaşanmaz kıldığı hafızasında tazeliğini koruduğu için geçmişte olduğu gibi içe büzülmedi.
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Özcan Tikit - Habertürk - Yeni Türkiye Yenikapı’dan doğacak
Yenikapı’da dün yapılan mitinge gelince... O miting bu milletin her renginin demokrasi ve milli irade aşkının etrafında kenetlendiği, bir ay öncesine kadar gerçekleşmesi hayal bile edilemeyecek vahdetin ilk tohumlarının toprağa düştüğü gün olarak geçecek tarihe. El ele vermeye devam edersek yeni Türkiye’nin güneşi Yenikapı’dan doğmuş olacak.
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Muhsin Kızılkaya - Habertürk - Yenikapı’nın ardındaki büyük hikâye
Başka zamanda sokakta karşılaşsak belki de birbirimize ters bakacağımız o eski arkadaşlarımla dün Yenikapı mitinginde kucaklaştım. Hepsinin yüzü aynı hikâyeyi anlatıyor, hepsi aynı bayrağın gölgesi altında serinlemeye çalışıyordu. Herkes herkese, biz birbirimize “Ne yaptık be arkadaş?” demek istiyorduk sanki. Aslında biz birbirimize değil; hepimiz dün Yenikapı’da bizleri hakir görenlere, bizi beceriksiz görenlere, bizi küçük, kendilerini hamimiz görenlere bir şey gösterdik.
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Necati Doğru - Sözcü - Yenikapı’da bir bayrak öbür bayrağa dedi ki!
Bayraklar hem fikirdiler: Darbeye hayır! Demokrasiye evet! Fakat “Tam Demokrasi” nasıl gelecekti? Bütün Türkiye'nin her köyünden, kasabasından, şehrinden elektrik akımı hızıyla yayılıp şu Yenikapı Meydanı'nda şahlanan “Birlik-Beraberlik arzusunu” iktidar yeni bir uyuşturucu haline getirip “bütün güçleri tek elde toplayan partili demokrasiyi” güçlendirmek için kullanabilirdi. Demokrasi güçleniyor diye beklerken, bir gün bir bakarız ki, bu kez de İslamcı Tayyip Erdoğan'ın “dindar nesli” İslamcı Fethullah'ın “altın nesline” özenmiş, orduya sızmış; F-16'lar, Kobralar ile halka saldırıyor. Boş Meclis binasını bile bombalıyor! Bayrakların tasası buydu.
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Rahmi Turan - Sözcü - "Milletçe el ele"
Dün, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bayrağı kapan mitinge koştu. İktidar, muhalefet ve millet el ele idi. Türkiye'nin en büyük meydanı olan Yenikapı'da toplanan görkemli kalabalık demokrasiye uzanan her elin kırılacağını bir kez daha gösterdi.
Parti mitingi değil, Türkiye'nin mitingiydi bu… Ülkenin bekası için birliğin önemini kavrayan insanlarımız bir araya geldi, Yenikapı “Demokrasi kapısı” oldu. Bir kere daha görüldü ki, Atatürk'ün dediği gibi ülkede hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
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İbrahim Karagül - Yeni Şafak - Yine gelin, yumruklarımız sıkılmış sizi bekliyor olacağız
Varsın birileri dün ülkemin bütün şehirlerine, dün Yenikapı'ya akın eden milyonlarca insanın duygularını anlamamakta diretsin. Varsın bu cümleleri“hamaset” diye küçümsesin. Tarih onların diliyle değil, onların ilişkileriyle değil, onların ittifakları ya da düşmanlıklarıyla değil, tarih bu cümlelerle yazılacaktır. 15 Temmuz'dan bu yana meydanlarda nöbet tutanların cümleleriyle, algısıyla, düşüncesiyle, duruşuyla yazılacaktır.
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Salih Tuna - Yeni Şafak - Kürtler işte bunun için davet edilmedi
Gazeteci bir arkadaşımız 15 Temmuz sonrası bölge izlenimlerini anlatırken, HDP'li bir siyasetçinin şöyle dediğini nakletti: “Yahu biz yıllardır Kürtlere dışarı çıkın diyoruz, çıkmıyorlar; Erdoğan kıçı kırık bir telefonla dışarı çıkın dedi; Kürtler bile dışarı çıktı, o gün bugündür eve girmiyorlar…” Hal budur. Hâlâ Kürtler neden Yenikapı'ya davet edilmedi diyen şebekler var.
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Yasin Aktay - Yeni Şafak - Yeni Türkiye’nin doğuşu
Bir güzelliğe şahit oluyoruz bugün millet olarak. Üstelik herkesin maksimum derecede paylaştığı bir algı ve tecrübeyle, güzelliği herkesin güzellik olarak gördüğü bir zeminde yaşıyoruz bunu. Yenikapı'da milyonların muhteşem buluşması, buna 81 vilayetten insanın aynı heyecanla katılımıyla gerçekleşen bu güzellik, ayrıyı gayrıyı bir kenara bıraktıran bir Arafat güzelliği gibi. Bizi ayıran özellikler yerine bizi birleştiren özelliklere geçici de olsa bir festival havasında açılan alan, mucizevi bir ilaç gibi geldi bu millete.
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Süleyman Seyfi Öğün - Yeni Şafak - Yeni sosyal mukaveleye doğru
15 Temmuz büyük bir fırsat sunuyor. Millet ilk defâ üzerindeki “ölü toprağını” attı. Müthiş bir özgüven kazandı. Edilgenlikten etkinliğe doğru kazanılmış bir özgüven bu. Millet bundan sonra, yeni edindiği; bedelini ödeyerek belki de gerçek manâda “millet olduğu” bir tecrübenin kendisine bahşettiği gücüyle herşeyin takipçisi olacak. Yenikapı mitingi ile taçlanan bu süreçte gayrısı, iktidârından muhalefetine siyâset sınıfının mahâretine kalmıştır. Bu çerçevede bâzı başlıkları belirginleştirelim.
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Hikmet Genç - Yeni Şafak - Kemal abi dahil, hepimiz ordaydık yahu!...
Bir miting oluyor Erdoğan var, Binali Yıldırım var, Kılıçdaroğlu var, Bahçeli var... Hepsi bir mitingde!... Hepimiz şok!... Ellerimizde bayraklar Kılıçdaroğlu'nu alkışlayacaz!... Düşünebiliyor musunuz, ben Kemal Abi'nin olduğu bir mitingdeyim... 'Oksimoron'a bak; Ben ve Kemal abi!... Ya da şöyle düşünün, benim olduğum mitinge Kemal Abi de geliyormuş!... Miting meydanını bulmuş...Erdoğan gibi söz verince sözünün arkasında durmuş...
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Mehmet Ocaktan - Karar - "Herkes Yenikapı'yı doğru okumalı"
İşte böylesine kritik bir süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideriDevlet Bahçeli bütün itirazlarını, eleştirilerini bir tarafa bırakarak dün Yenikapı’da gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”ne katılarak milletin darbe gecesi yazdığı demokrasi destanına güçlü bir selam gönderdiler. Ama mesele demokrasi ise, muhalefet partileri bugün olduğu gibi yarın da bütün siyasal itirazlarını bir tarafa bırakarak Türkiye’nin ve demokrasinin hizmetinde olacaklarını göstermişlerdir.
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Yusuf Ziya Cömert - Karar - "Allah bu milletten razı olsun"
İstinye’den Ayvansaray’a kadar sorunsuz gittim. Hepsi o kadarmış. Sanki Miting Yenikapı’da değil, bütün Tarihi Yarımada’da. Vatan Caddesi’nin (Ben hala Vatan-Millet diyorum, yeni isimlerine intibak edemedim. Sebebi, eskiliğim. Daha okula gitmezken öğrendiğim cadde isimlerini devlet değiştirdiyse de, ben değiştiremedim) başlarında kalabalık başlıyor. Bayrak, bayrak, bayrak. Her taraf, hilal ve yıldız. Ne için toplanıyoruz? Memleketi satabilmek için darbe yapmaya kalkan namussuzlara, memleketin sahibi olduğumuzu söylemek için.
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Erk Acarer - Birgün - ‘Yenikapınız hayırlı olsun Padişahım’
Tarih yeniden ‘Yenikapı’da’ biçimleniyor!!! 2,5 milyon bayrak,
200 vapur, 70 otobüs, 5 milyon şişe su, 1,5 milyon şapka...
CHP, büyük mücadele verip alanda ‘Dombra’ çalınmayacağı konusunda anlaşma çıkardı! Türkiye’de istisnasız her kesim 15 Temmuz’un karşısında durdu, durmaya devam ediyor. Ancak bir adım sonrası, işin suyunu çıkarmak, tadını kaçırmak, renginin değişmesine katkı sunmak AKP ve Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmek demek. Acaba bir tek CHP Lideri Kılıçdaroğlu mu bunu anlayamıyor?
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Metin Metiner - Star - Sen bizi bırakıp kaçmadın! Ölümüne arkandayız!
Yenikapı’daki milyonların gösterisi sadece bir gövde gösterisi değil bu asil millete yakışır mana ve ruh gösterisidir. O bedenlerin içindeki o büyük manayı ve ruhu anlayanlar Erdoğan liderliğini de anlarlar. Bu millet ve bu ülke kendi liderini bulduğu için ölümüne meydanlarda. Erdoğan’ın şahsında sahiplendikleri şey; kendi imanlarıdır, kendi idealleridir, kendi vatanlarıdır, kendi ülkeleridir, kendi ay yıldızlı bayraklarıdır, kendi onurlarıdır. Yenikapı’daki o büyük imanın ve aşkın karşısında umarım bütün dünya saygıyla eğilir.
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Ardan Zentürk - Star - “Kuvayı Milliye ruhu” ve TSK’yı güçsüzleştirmek...
15 Temmuz gecesi sokağa inen ve dün Yenikapı’da bir kez daha şahlanan Kuvayı Milliye ruhunu yıkamayacağını emperyalizm anladı. Bundan sonraki hedefi, toplumsal fay hatlarını derinleştirme ve bu ruhun yeniden dirilmesini önleme olacaktır. Eğer, medyanın tüm unsurları, aralarındaki doğal siyasi fikir ayrılıklarını bir kenara bırakır, siyaset de “asgari müşterek” kavramını diri tutarsa, bunu başaramazlar!..
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Yiğit Bulut - Star - İşgal denemesine karşı tek ses çıktı; ya istiklal, ya ölüm!
Dün meydanda yaşadıklarımız 80 yıldır özlediğimiz “BİR OLMA”, “BİZ OLMA” “TEK SES, TEK YÜREK OLMA” kavramlarının her haliydi... Seçilmiş CUMHURBAŞKANI-BAŞKOMUTAN liderliğinde, TBMM’ni temsilen TBMM Başkanı, TBMM’ni oluşturan partilerin seçilmiş LİDERLER’i tek yürek, tek ses, tek vücut oldular...
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Ahmet Kekeç - Star - Tarih, Yenikapı’dan sonra yeniden yazılacak!
Hamaset değil... Dünya dün, Yenikapı’da “bir milletin şahlanışına” tanıklık etti. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu, başlangıçta, “Yenikapı’daki mitinge katılmayacağım... Cumhurbaşkanı Erdoğan dış dünyadaki şahsi itibarını yükseltmek istiyor” dese de, milletin baskısına dayanamadı, Bülent Ersoy yasalarını hatırlatan bir dizi taleple Yenikapı’ya koştu. (Büyük bir Atatürk posteri, eşit söz hakkı, devlet protokolü ve istikballe ağırlanmak istermiş. Ayrıca Selocan’ı da görmek istermiş. İçki servisi de ister miymiş anlayamadık ama Dombra türküsünü istemezmiş.)
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Oktay Gönensin - Vatan - Yenikapı’da bitti
Cumhurbaşkanı iki gün önce “tamamen bitmedi” dedi. “Galiba bitti” derken sesimiz çok kuvvetli değildi. Nihayet bitti. Dün Yenikapı’da, halk ve siyasetin büyük çoğunluğu tarafından bitirildi. Büyük çoğunluk oradaydı, önemli bir eksik vardı. Ama Yenikapı’da olamayanların aklı ve yüreğinin çoğunluğu da oradaydı. Askeri darbeler ve her türlü demokrasi dışı müdahaleler dönemine son noktayı halk, Türkiye’nin bütün vatandaşları koydu.
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Markar Esayan - Akşam - İçeride parça kalmayacak…
Dün, inşallah muhteşem biçimde gerçekleşmiş olacak “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi mitinginden” evvel yazıyorum yazıyı. Malum yazıyı önceden gönderiyoruz. 15 Temmuz öncesinde oluşturmaya çalıştıkları “kutuplaşma” tezleri sonrasında, Yenikapı’da oluşan birlik aslında milletin bir emriydi.
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Murat Kelkit - Akşam - Yenikapı final değil başlangıç
Yenikapı Mitingi’nde 79 milyon dünyaya "Türk Milleti’nin bileğini hiçbir hainlik, hiçbir kahpelik asla bükemez" mesajını verdi. Eminim tüm dünya, bugünden sonra Yenikapı’da tek yürek olan Türkiye’nin önünde saygı ile eğilecektir... O alandaki milyonlar sadece dünyaya mesaj vermekle yetinmemiş, aynı zamanda yıllardır özlemini kurduğumuz Yeni Türkiye'nin kapısını sonuna kadar aralamıştır. Millet bu dev buluşmayla final değil yepyeni bir başlangıca imza attı; Tam bağımsız Türkiye’nin başlangıcına...
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Kurtuluş Tayiz - Akşam - İkinci İstiklal Harbi zeferi
Türkiye dün Yenikapı ve Kızılay başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki meydanları doldurarak, iktidar partisinden muhalefet liderlerine, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet komutanları ve Yüksek Yargı temsilcilerinden Diyanet İşleri Başkanına kadar devletiyle milletiyle milyonlarca insan dünyaya milli bir mesaj verdi. Artık yeni bir Türkiye var dünya sahnesinde; artık yeni bir ülke var Batı’nın karşısında. Türkiye’nin bütün şehirlerinde sokağa çıkan, meydanları dolduran Türk milleti dünyaya yeni sözleşmesini ilan etti; Bu sözleşmenin içerideki kısmını “demokrasi” dışarıya dönük kısmını ise “Bağımsızlık”oluşturuyor. Bunun adı “Yeni Türkiye”.
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Bülent Erandaç - Takvim - Çanakkale-Sakarya 15 Temmuz ruhu..
15 Temmuz 2016'da Büyük Türk Milleti, (7 Ağustos 2016) Aziz İstanbul Yenikapı'da şahlandı. 21'inci yüzyılın tarihini yazıyor. Küçülmek yok, büyümeye karar verdik. 80 milyon tek ses, tek nefes olarak, dünyaya seslendi:
"Türk Milleti, kıyamete kadar dimdik ayakta duracak, Türkiye coğrafyası dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak, Türk bayrağı kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak, ezanlar, semalarımızda sonsuza kadar yankılanacaktır. Ve, Büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Aziz İstanbul... Şehirlerin annesi İstanbul, yedi tepesiyle, göğe yükselen minareleriyle, toprağa sarılı manevi hazinelerinle Cumhurreisini, parti başkanlarını kucakladı...
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Ekrem Kızıltaş - Takvim - Millet gerekeni yaptı, sıra siyasette...
Dün Yenikapı'da gerçekleştirilen Türkiye'nin ve herhalde dünyanın şahit olduğu o muhteşem manzaranın bir benzerini bundan sonra gerçekleştirebilmek ve herhalde çok zordur... 15 Temmuz'dan beri memleketin hemen her köşesinde ve her kesimden insanın katılımıyla sürdürülen Demokrasi/Milli İrade Nöbetleri kenetlenmemizin, kucaklaşmamızın göstergesiydi...
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Bahadır Yenişehiroğlu - Diriliş - Her yer keskin bıçak
Allah’ın gazabına uğrayasıcalar, perişan olasıcalar, kahrolasıcalar sizi... O yüce emelleriniz, sahte memleket sevdanız tek tek sönsün. Siz yalnızca bütün mazlumların nefretini kazanmış değilsiniz. Siz aynı zamanda Allah’ın düşmanlığını da kazandınız... Yazıklar olsun sizlere… Yenikapıda şehitlerimizi andık. Bir ve beraber olduk. Düşmana karşı bütün Millet buradayız dedik. Dimdik ve onurlu. Biz büyük bir Millet olduğumuzu gösterdik. Biz Şehitlerimizi yadettik.
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İsmail Şahin - Yeniçağ - Ya devlet başa, ya kuzgun leşe…
FETÖ'nün kimilerinin dini, kimilerinin milli hassasiyetlerinin kullandığı bir 40 yılı yaşadık. Kimimiz daha erken kimimiz daha geç uyandık. Herkes gördüklerini iyi yorumlamalı, ezberlerini unutmalı ve Yenikapı'yı bir vesile yapıp "güçlü Türkiye"yi yaratmak için yeni bir başlangıç yapmalı. Aksi durumda beş-on yıl sonra başka bir tehlikeyi konuşur oluruz…
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Özcan Yeniçeri - Yeniçağ - Yenikapı'da dirilen birlik ruhu
Dünyaya bakışı farklı olan hemen herkes hem silahlı darbeciler karşısında hem de sokaklarda bir araya geldiler. Yenikapı bu birlikteliğin taçlanmış hali olarak ortaya çıktı. Partisi, siyaseti, inancı, yaşam biçimi farklı olanların Yenikapı'da bir arada, yan yana bulunmaları verilen mesajlar, edilen sözlerden çok daha önemlidir. Yenikapı'da Atatürk ve Türk bayrağı altında Türk milleti bir ve bütün olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. Yeni Kapı her türlü ayrışmanın, kamplaşmanın ve karşıt hale gelmenin karşısına konulmuş bir milli duruştur.
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Batuhan Yaşar - Türkiye - Türkiye Yenikapı'da.. Üst akıl nerede?
Türkiye kontrolü üst aklın elinden alıyor.. Dün Yenikapı’daki hafızalara kazınan görüntü, hem FETÖ hem de üst aklın moralini bozdu. Planlarını alt-üst etti. Milyonlar aslında dün Yenikapı’da, bu güzel ülkenin elinin hiç zayıf olmadığını aksine ne kadar güçlü olduğunu, yılmadan, usanmadan, deneme üstüne deneme yapanlara bir kez daha gösterdi. “Türkiye’yi Irak’a, Suriye’ye hatta Mısır’a çeviremezsiniz" diye haykırdı.
Bunu sağcısıyla, solcusuyla hep birlikte yaptı. Umarız, siyasi iklimdeki bu bahar havası kalıcı olur. Herkesin beklentisi de bu yönde. Bu birlik Türkiye’yi hem rahatlatıyor, hem de güçlendiriyor. Ekonomi, siyaset, iş hayatı her şey 15 Temmuz öncesine dönsün. Ama siyaset dönmesin. Birbirini anlayan, saygı duyan, eleştiren ama hakaret etmeyen, küfretmeyen bir siyasi hava, siyasi kültür kalıcı hâle gelsin. Demek ki olabiliyormuş.. Yenikapı’da ispat edildi.
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İsmail Kapan - Türkiye - "Devlet ve milletin gövde gösterisi"
Dün İstanbul Yenikapı ve Türkiye’nin diğer 80 vilayetinin en büyük meydanlarında toplanan on milyonlarca kişi bütün dünyaya en güçlü mesajı, en gür sesiyle haykırdı ve herhalde herkese de duyurdu. Dün tek kelime ile devlet ve milletin birlikte gövde gösterisi vardı... Öyle bir gövde gösterisi ki, dosta güven düşmana korku verir nitelikte idi.
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Nuri Elibol - Türkiye - 78 milyon tek yürek
İstanbul Yenikapı meydanında, gençli-yaşlısı, kadını-erkeği, sağcısı-solcusu, muhafazakârı-liberali, Türk’ü-Kürt’ü-Laz’ı-Çerkez’i kol kola, omuz omuza, kalp kalbe darbe girişimini yapan maşalara, o maşayı tutan küresel ve bölgesel aktörlere karşı tek ses-tek nefes ve tek yürek olduk. Gezi olaylarını planlayanlara, 17-25 Aralık darbe girişimini yaptıranlara, MİT tırlarını durduran akla, Kobani kalkışmasını yaptıranlara, ülkemizin doğusunda ve Güneydoğu’nda sözde ‘öz yönetim’ ilanına kalkanlara, PKK, DAEŞ ve DHKP-C terör örgütlerini ülkemize karşı kullananlara 78 milyon tek yumruk olup meydan okuduk. Tıpkı Çanakkale’de yaptığımız gibi, tıpkı İstiklal Savaşı’nda yaptığımız günde 7 düvele haykırdık.
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Kemal İnat - Türkiye - Başkomutana millet sahip çıktı
Milyonlarca insan Yenikapı ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde Demokrasi ve Şehitler Mitingi’nde Türkiye’nin bağımsızlık yolunun arkasındayız mesajı verdi. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı demokrasiye sahip çıkan halk 7 Ağustos akşamında da Türkiye’yi hedef alan her türlü terörist yapılar ve onların dışarıdaki destekçilerine açık ve net bir şekilde şu mesajı verdi: “Biz Cumhurbaşkanı ve Başkomutanımız Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği bağımsız Türkiye’nin sonuna kadar savunucusuyuz.”
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Mehtap Yılmaz - Yeni Akit - Osmanlı tokadı budur!
“Göbeğini kaşıyan adam” diyordunuz ya hani... “Bidon kafalı” diyordunuz ya... “Benim oyum bu dağdaki çobanla bir mi yani” diyordunuz ya... “Cahiller oy kullanmasın” diyordunuz ya... Bakın! İşte kükremiş sel gibi halk, meydanlara akıyor! Yer-gök halk! Milletimiz el ele meydanlara koşuyor! Din, dil, ırk, mezhep, parti, ideoloji gözetmeksizin halkımız, darbeye karşı sıkılı bir yumruk gibi meydanlara iniyor! CIA-MOSSAD-MI6-BND-MUHABERAT-FETÖ... Bu milletteki Çanakkale ruhu dünyayı titretiyor!
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Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit - FETÖ'cülere uyarı
Meydanları gördünüz değil mi, cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi gerçekleşti. “El ele eylemi”nden daha büyük bir eylem bu. “El ele eylemi”nde bütün Türkiye belli bir güzergahta buluşmuştu. Şimdi her il kendi mekanında bir arada ve İstanbul’da 5 milyon insan tek mekanda.. Bunu FETÖ çetesi de görmeli, dünya da. Bu mekanda toplanan insanlar bölgedeki ondan fazla ülkenin nüfusundan daha fazla. Her katılımcı bir bardak su dökse FETÖ’cülerin yurdunu sel alır.. Bakalım batılıların kör gözlü mediası bunun ne kadarını görecek. Görmek istemeyecekleri aşikar. Biz de onlara diyeceğiz ki, “Onların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez”. “Görmek istemeyenden daha kör kim olabilir!”
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