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Spor

18 Eylül Pazartesi DHA Spor Gündemi

ÖZEL HABER VE RÖPORTAJLAR

18 Eylül 2017 12:12

ÖZEL HABER VE RÖPORTAJLAR...
(Özel) Daçka\'nın Milli basketbolcusu Furkan Aldemir: \"İddialı bir takım olacağız\"
\"Darüşşafaka\'da önemli bir oyuncu olmak istiyorum\"
\"Büyük hedeflerim var\"
\"Avrupa Şampiyonası tecrübe kazandığımız güzel bir turnuva oldu\"

(Özel) Voleybol Milli Takımlar Sorumlusu Kurtaran Mumcu: \"Pasör çaprazı haricindeki bütün mevkilerdeki oyuncularımız hazır\"
\"Gruptan çıktıktan sonra A Grubu\'ndan gelecek takımlara göre pozisyonumuzu alacağız\"
\"Neslihan\'ı 1 aydır uğraşmamıza rağmen  turnuvaya yetiştiremiyoruz\"

(Özel) Yağmur Aslan: \"Bilardonun mutfağından geliyoruz\"
Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Aslan, cepli bilardoda 10 yıl sonra Uluslararası arenada 2\'nci madalyalarını kazandıklarını ve bunun gençlere yapılan yatırımlarla daha da artacağını söyledi.

ŞAMPİYON VOLEYBOLCULAR YURDA DÖNÜYOR
12.30 - 2017 FIVB U23 (23 Yaş Altı) Dünya Voleybol Şampiyonası\'nda Slovenya\'yı yenerek dünya şampiyonu olan Ay-Yıldızlı ekip yurda dönecek 
(Atatürk Havalimanı - Murat Çakır / İbrahim Yıldız)

SÜPER LİG
20:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor 

FENERBAHÇE
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından bol gollü galibiyet ile dönen Fenerbahçe\'de moraller yerine geldi. Beşiktaş derbisi öncesinde takım içinde özgüven tavan yaparken, camiada takıma olan inanç da arttı. Beşiktaş karşısında gelecek bir galibiyet geride kalan haftalardaki kayıpları unutturacak.

GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım bugünü de izinli geçirecek

OSMANLISPOR
Osmanlıspor\'da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı. Başkent ekibi teknik adam arayışlarına başladı.

TFF 1.LİG
20:00 Eskişehirspor - Ümraniyespor  

TÜRKİYE KUPASI
Ziraat Türkiye Kupası\'nda 3\'üncü tur heyecanı bu hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.
 

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