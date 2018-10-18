18 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kasımpaşalı Tarkan Serbest: \"Hedefim hep büyük yerlerde olmak\"

\"Mustafa Denizli büyük bir hoca\"

\"Kemal hoca transfer olmamı çok istedi\"

\"Yeni bir seri yakalamak istiyoruz\"

\"Süper Lig\'e alıştım\"

\"Hedefim 2018\'de Milli Takım\'da olmaktı\"

\"Lucescu bize güveniyor\"

\"Denizli ile birlikte daha hücuma dönük oynuyorum\"

\"Mehmet Topal ve Okay Yokuşlu\'yu beğeniyorum\"

(ÖZEL) Dünya Şampiyonu güreşçi Taha Akgül\'den DHA\'ya özel açıklamalar

\"Ben serbest güreşte efsane olmuş bir güreşciyim\"

\"Tüm müsabakalarda en iyisini yapmam gerekiyor\"

\"Macaristan\'da 3\'üncü kez dünya şampiyonu olmak istiyorum\"

GALATASARAY

11.00 Riva arazisi projesi lansman toplantısı yapılacak.

- Sarı-kırmızılılar, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

17:00 Siyah-Beyazlı ekip, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takımda Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürecek.

TRABZONSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları devam edecek

BASKETBOL

-EuroLeague-

20:00 CSKA Moskova - Darüşşafaka Tekfen

