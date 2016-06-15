T24 LogoT24 Logo
Yaşam

18 cinayet şüphelisi aslan ‘gözaltında'

"Suçlu aslanı bulduğumuzu düşünüyoruz ama hala diğer dokuz hayvanın örneklerinden gelecek sonuçları bekliyoruz"

15 Haziran 2016 22:17

Hindistan'da üç kişiyi öldürdüğünden şüphelenilen bir aslanı bulmaya çalıyan yetkililer 18 aslanı 'gözaltına aldı.'

Gujarat eyaletindeki yetkililer katil aslanı bulmak için gözaltındaki aslanların dışkılarını ve ayak izlerini karşılaştıracak.

"Suçlu" aslanın ömrünün geri kalanını bir hayvanat bahçesinde geçireceği, diğerlerininse doğaya salınacağı belirtildi.

Asya aslanlarının tek yaşam alanı olan Gir aslan sığınağında son günlerde altı aslan saldırısı oldu.

Eyaletin en üst düzey ormancılık yetkilisi JA Khan aslanların son iki ayda "gözaltına alındığını" ve incelemeler yapılırken birbirlerinden ayrı kafeslerde tutulduklarını söyledi.

Khan "Suçlu aslanı bulduğumuzu düşünüyoruz ama hala diğer dokuz hayvanın örneklerinden gelecek sonuçları bekliyoruz" dedi.

Uzmanların aslanların davranışlarından da yola çıkarak suçlu aslanı bulmaya çalıştığı, insanlara saldıran aslanların insan gördüklerinde saldırgan davranışlar sergiledikleri belirtildi.

Aslanların insanlara saldırmasının, bölgedeki aslan sayısının artmasından kaynaklandığı sanılıyor. Bazı aslan sürülerinin Gir sığınağının dışında yerleşmeye başladıkları ve bu nedenle insanlarla karşılaştıkları söyleniyor.

Hindistan yüksek mahkemesi, bir salgın hastalık ya da başka bir felaket nedeniyle aslan nüfusunun toptan yok olması ihtimaline karşı eyalete diğer bölgelere de aslan göndermesini emretmişti.

Ancak eyalet yönetimi bu konuda isteksiz ve henüz mahkemenin emrine uyulmadı.

ETİKETLER

Aslanhindistangözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24