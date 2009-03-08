‘18 bin yoksul kadına 23 milyon lira kredi sağladık’

TİSVA, girişimci ruhlu 40 kadın yararına gelir elde etmek amacıyla Ankara'daki Big Chefs Cafe'de Pazar kahvaltısı düzenledi.



NPR İletişim ve TİSVA'nın "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle düzenledikleri etkinlikte, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Akfen Holding ve TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve TİSVA Başkanı Aziz Akgül, Big Chefs mutfağına girip eşleri ve etkinliğe katılan kadınlara kahvaltı hazırladı.



TİSVA Başkanı Aziz Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvaltı etkinliğinden elde edilecek ve 20 bin TL olması beklenen gelirin tamamının, dar gelirli kadınların gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan tanıyan, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet eden "Mikrokredi Projesi"ne aktarılacağını ifade etti.



Akgül, 2003 yılında beri sürdürülen proje kapsamında Türkiye'de 18 bin yoksul kadına 23 milyon TL'den fazla kredi sunulduğu bilgisini verdi.



Mikrokredi Türkiye uygulamasının TİSVA tarafından 78 ilde yürütüldüğünü anlatan Akgül, kredilerin teminat, kefalet, icra ve mahkeme prosedürü olmamasına rağmen yüzde 100'ünün geri döndüğünü kaydetti.



Akgül amaçlarının Türkiye'nin 81 ilinde yoksulluk sınırında yaşayan 14 milyon kişinin tamamına ulaşmak olduğunu söyledi.



Akgül, etkinliğe desteklerinden ötürü Big Chefs Cafe'nin sahibi Gamze Cizreli, NPR İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Nur Başnur ile Akfen Holding ve TAV Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a teşekkür etti.



"Mikrokredi" sosyal organizasyonu Bangladeşli Ekonomi Profesörü Muhammed Yunus tarafından 1976 yılında geliştirildi.



Yunus, söz konusu çalışmaları nedeniyle 2006 Nobel Barış Ödülü, Türkiye uygulaması ile de Avrupa Birliği ödülüne layık görüldü.



Türkiye dahil 175 ülkede uygulanan "Mikrokredi Proje"si kredi verilen kadınların aileleri dahil 600 milyon kişiye ulaştı.



Proje, TİSVA tarafından 2003 yılından bu yana Türkiye'de uygulanıyor.



