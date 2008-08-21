18 bin öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığı, atamasını yapacağı 18 bin 193 kadronun 18 bin 18'ine atamayı yaptı. 60 bin 375 öğretmen adayının başvurduğu 2008-2 öğretmen atamalarında 13 bin 667'si kadrolu, bin 912'si sözleşmeli, kalanı milli sporcu kontenjanı ve açıktan atamalar olmak üzere toplam 18 bin 18 öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Atamalar bilgisayar ortamında gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sonbaharda 10 bin öğretmenin daha atanacağını açıkladı.
Bu arada, atamalarda, sınıf öğretmenliğinin taban puanı 82.231, sosyal bilgiler öğretmenliğinin 83.49, tarih öğretmenliğinin 86.844, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinin 83.402, Türkçe öğretmenliğinin 85.997 olarak belirlendi. Atanan öğretmenler, sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" ve http://personel.meb.gov.tr
" internet adreslerinden öğrenebilecekler.