-18 BİN 375 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımızın tahliyeleri devam ediyor. Libya'dan 16 tarifeli, 25 özel tahliye ve 22 askeri olmak üzere, toplam 63 uçak, 3 gemi, 1 firkateyn ve özel şirketlerimiz tarafından havayolu ile toplam 18 bin 375 kişi ülkemize getirilmiştir. Getirilen yolcuların bin 91'i yabancı uyrukludur. Ülkemize getirilen vatandaşlarımız, Marmaris ve Dalaman'da kurulan kabul merkezlerimizde karşılanarak, ihtiyaç duydukları takdirde konaklamaları sağlanmakta ve temin edilen otobüslerle gidecekleri şehirlere gönderilmektedir. Samsun ve Ankara Feribotları 28 Şubat 2011 tarihinde Trablus Limanı'na ulaşmıştır. Osmangazi Feribotu Misurata Limanı'na, Orhangazi Feribotu ise Ras Lanuf Limanı'na ulaşmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''