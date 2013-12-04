18 aylık Mehmet'i öldüren gaz bombası görev tanımı içinde atılmış!

On sekiz aylık Mehmet Uytun’un, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin olarak Jandarma Hakan Alkan hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla soruşturma izni istendi. Ancak Cizre Kaymakamlığı, “yeterli delil bulunmadığı ve işleme gerek olmadığı” gerekçesiyle bu izni vermedi. Savcılık ise “bebeğin ölümüne sebep olan atışın jandarmanın görev tanımı içinde olduğunu” söyledi.

Taraf gazetesinden Remzi Budancir’in haberine göre, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 9 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen toplumsal gösteri sırasında, güvenlik güçleri göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. Gaz bombalarından biri annesinin kucağındaki 18 aylık Mehmet Uytun’un başına isabet etti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Uytun, 10 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Savcılık tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda şu ifadeler yer aldı: “Yanık görünümü haricinde kapsülde herhangi bir deformasyon izine rastlanmadığının, altı adet jandarmaya ait gaz fişeği atan silahtan temin edilen gaz fişeğinin aynı renk ve ebatlarında olduklarının ve üzerlerinde 40 MKE MOT 63 GE MEKE 06 B 101-003 ibaresi yazılı olduğunun, jandarmada yalnızca bir adet bulunan altılık tamburalı yarı otomatik bomba atarın 40-TBA-6T0627-07 G 0000090 seri numaralı olduğunun tespit edildiği...” Adli Tıp Kurumu raporunda da, “Tıbbi belgeler ile otopside saptanan bulgularla çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatasının kırılması, beyin kanaması ve sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği” kaydedildi.

‘Görev tanımı içinde’

Savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu ve ekspertiz raporları ile tanık ve müşteki beyanları doğrultusunda yapılan değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: “Olay tarihinde görevli bulunan Uzman Jandarma Hakan Alkan’ın, görevi gereği kendisine zimmetlenmiş tamburlu bomba atar ile dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde ateş ederek Mehmet Uytun’un ölümüne sebebiyet verdiği, Hakan Alkan’ın tamburlu tüfekle ateş etmesinin görevi tanımı içerisinde yer aldığı ve meydana gelen ölüm olayının Hakan Alkan’ın görevi sırasında ve görevi tanımında yer alan bu eylemi sonucunda gerçekleştiği...”

Bunun üzerine savcılık, Cizre Kaymakamlığı’ndan uzman jandarma Hakan Alkan hakkında “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla soruşturma izni talep etti. Ancak Kaymakamlık, “Jandarma görevlisi Alkan hakkında yeterli delil bulunmadığı ve işleme gerek olmadığı” gerekçesiyle soruşturma izni vermedi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre Kaymakamlığı’nın bu kararını gerekçe göstererek Hakan Alkan’a ilişkin soruşturmanın, “Şikâyet edilen hakkında ceza soruşturması yürütmenin yasa gereği mümkün olmadığı anlaşılmakla, şikâyet edilen hakkında inceleme yapılmasına yer olmadığına” diyerek sonlandırılmasına karar verdi.

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