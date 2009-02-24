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Yaşam

18 ayda 15 ameliyat

Bugüne kadar 15 kez operasyon geçiren, 18 aylık Hasan Hüseyin Akkuzu, tedavi gördüğü hastanede ilk kez gülümseyip el salladı.

24 Şubat 2009 02:00

Doğuştan böbrekleri gelişmeyen ve bugüne kadar 15 kez operasyon geçiren, son olarak geçen 11 Şubat'ta 31 yaşındaki Hüseyin Kırdar'ın böbreği nakledilen 18 aylık Hasan Hüseyin Akkuzu, tedavi gördüğü hastanede ilk kez gülümseyip el salladı.

Edirne'de Nurcan ve Mehmet Emin Akkuzu çiftinin 2007 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen, 7 gün sonra yüksek ateş ve kasılma nedeniyle yapılan bir muayenede tesadüfen sol böbreği bitmiş, sağ böbreğinde ise 8 kist tespit edilen Hasan Hüseyin Akkuzu, idrar kesesi, bağırsak ameliyatları ve periton diyalizler olmak üzere 15 ağır ameliyat geçirdi. 18 aylık olan Hasan Hüseyin Akkuzu'ya, aile dostları Hüseyin Kırdar'ın böbreği geçen 11 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarıyla nakledildi.

Hastane çalışanlarının `Mucize bebek' adını verdiği Akkuzu, Çocuk Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Akman'ın denetimindeki ekip tarafından çok özel koşullarda takip ediliyor. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Hasan Hüseyin, bir hafta sonra taburcu edilecek.

Doç. Dr. Sema Akman, ``Mucize bebeğimiz, en geç bir hafta içinde sağlıklı bir şekilde evine gidebilecek. Onun yaşama azmi, kısa süre sonra sağlıkla yaşamını sürdürmesine neden olacak'' dedi.

Ailesine el sallayan Hasan Hüseyin, objektiflere ilk kez gülümseyerek poz verdi.

(DHA)

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