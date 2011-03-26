18 ay sonra kara haberleri geldi

T24 - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde 2 yıl önce Ramazan Bayram'ında şeker toplamak için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan ikisi kardeş, 3 çocuğun cesedi, Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde toprağa gömülü olarak bulundu.







Talas İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 21 Eylül 2009 tarihinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü şeker toplamak için evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan 8 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ile 6 yaşındaki kardeşi Dilruba ve komşularının çocuğu 10 yaşındaki Türkan Ay olayıyla ilgili olarak polisin yürüttüğü çok çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık 2 yıla yakın sürdürülen çok yönlü soruşturmanın ardından polis ekipleri, bugün gece geç saatlerde Yozgat'ın Çayıralan İlçesi'nde olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, yapılan sorgularında Kayseri'de kaçırdıkları 3 çocuğu, öldürdükten sonra Çayıralan'da toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yerine götürülerek çocukların gömülü bulunduğu yer tespit edildi.



Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, olayın adli açıdan Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütüldüğünü, cesetlerden alınacak parçalarla yapılacak DNA testi sonrası çocukların kimliklerinin netleşeceğini söyledi.



Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ise, şüpheli sayısının yapılacak olan otopsi ve DNA testleri sonrası şüpheli sayısının artabileceğini belirterek soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



