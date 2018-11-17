18 asırlık zeytin ağacının yağı, yarım litresi 30 bin TL'ye alıcı buldu

Taylan YILDIRIM/ İZMİR (DHA)- TÜRKİYE\'deki en yaşlı zeytin ağaçlarının bulunduğu Seferihisar\'da dünyadaki tek zeytinyağı müzayedesi yapıldı. Teos Antik Kenti içerisindeki bin 800 yıllık ağacın zeytinlerinden elde edilen yağ ise açık atırma sonrasında yarım litresi 30 bin TL\'ye alıcı buldu.

Seferihisar Belediyesi üç yıl önce Türkiye\'deki en iyi zeytin yörelerinden birisi durumundaki ilçede yaptığı araştırmalarda, 500 yaş ve üzerinde 200 zeytin ağacı tespit etti. Özel olarak bakımları yaptırılan ve alanında en iyi olan kişilerin topladığı bu zeytinlerden, Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası’nda geleneksel sıkım yöntemleriyle yağ elde edildi. Bunun sonrasında ortaya çıkan tarih kokulu yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği\'ndeki müzayedeyle satıldı.

MÜZAYEDE ANTİK KENTTE YAPILDI

Tarihi Teos Antik Kenti\'ndeki müzayede öncesinde davetliler, yöresel ürünlerinin sunulduğu bir kokteylle karşılandı, ardından Serap Tumay ve ekibi, Türk Yunan dostluk şarkılarından oluşan mini konser verdi. Etkinliklerden sonra ise isteyen davetliler, 500 TL verip müzayedeye katıldı. Bu yıl üçüncüsü yapılan müzayede de antik kentin tiyatrosunda gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer\'in yaptığı etkinliğe, Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Kültür Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Müzayede öncesinde konuşan Belediye Başkanı Tunç Soyer, \"Üreticiyi, doğayla barışık bir tarımı desteklemeye gayret eden, buradan da aslında bizim ölçeğimizdeki kentlerde uygulanabilecek bir model ortaya koymaya çalışan belediyecilik anlayışımız var. Burada da onun bir örneğini sizlerle paylaşıyoruz. Teos Antik Kenti, 12 İyon kentinin en büyük ve en önemli kentlerinden biri. Sanatçılar kenti olarak da biliniyor. Bu kent aynı zamanda, binlerce yaşındaki zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Biz, bu iki mucizeyi bir araya getirerek sizlerle buluşmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu fikri, zeytinin ve zeytin ağacının ne kadar kıymetli olduğunu göstermek için ortaya koyduk. Ölümsüz deniyor zeytin ağacına. Fırtına, deprem ne olursa olsun meyve vermeye devam ediyor hem de binlerce yıl. Gerçekten mucize ağaçtan bahsediyoruz. Müzayedede rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayacak bir şey olmayacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, zeytin ağacının farkındalığının ne kadar büyük ve güçlü olduğuna vurgu yapmaya çalışmak. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri sadece zeytin ağaçları yaşadı\" dedi. Kültür Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan’ın da zeytin üzerine konuşma yaptığı etkinlikte ayrıca, Münadi Nedim Atilla da zeytinyağı tadımı hakkında bilgi verdi.

YARIM LİTRE ZEYTİNYAĞI 30 BİN TL\'YE SATILDI

Konuşmalardan sonra gerçekleştirilen müzayede de, 500 yaş ve üzerindeki \'bilge ağaç\' olarak isimlendirilen ağaçlardan elde edilen 152 şişe yağ, 21 ayrı grupta açık atırmayla satıldı. Açık atırmanın en dikkat çeken bölümü ise bin 800 yaşındaki ağacın zeytinlerinden elde edilen özel yağın satımı anları oldu. Kıran kıran geçen açık atırma sonrasında bin 800 yaşındaki ağaçtan elde edilen yarım litrelik yağı, işadamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı. Açık atırma sırasında araya giren Belediye Başkanı Tunç Soyer ise elde edilen toplam 47 bin 750 TL gelirin burs olarak dağıtılacağını da açıkladı.

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