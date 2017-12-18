18 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

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GALATASARAY
Daha önce 2 kez Tudor\'un arkasında duran Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetimi\'nin bu kez takımın başına yeni teknik direktör getirmek için toplanması bekleniyor.
Ligin ilk yarısındaki son maça Tudor takımın başında çıksa bile istifasının artık cebinde olduğu ve ikinci yarıda takımın başında olmayacağı konuşuluyor.
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13:00 Elaziz Belediyespor - Kızılcabölükspor