18 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

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GALATASARAY

Daha önce 2 kez Tudor\'un arkasında duran Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetimi\'nin bu kez takımın başına yeni teknik direktör getirmek için toplanması bekleniyor.

Ligin ilk yarısındaki son maça Tudor takımın başında çıksa bile istifasının artık cebinde olduğu ve ikinci yarıda takımın başında olmayacağı konuşuluyor.

SÜPER LİG

20:00 Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor

20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor

TFF 1. LİG

18:00 Adanaspor - İstanbulspor

TFF 3. LİG

13:00 Elaziz Belediyespor - Kızılcabölükspor