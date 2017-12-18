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Spor

18 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

(Özel) Spor Hukuku Uzmanı Av

18 Aralık 2017 12:35

(Özel) Spor Hukuku Uzmanı Av. Mert Yaşar: \'\'Spor Tahkim Kurulu Açıkça Suç İşliyor!
\'\'Türk spor dünyasının göz göre göre krize sürüklenmesinin tek sorumlusu SGM Tahkim Kurulu’dur\'\'
(Özel) Bilirkişiden Cimnastik Federasyonu Genel Kuruluna İptal Kararı Çıktı
(Özel) Trabzonspor\'u Beşiktaşlılar zirveye taşıyor!
GALATASARAY
Daha önce 2 kez Tudor\'un arkasında duran Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray Yönetimi\'nin bu kez takımın başına yeni teknik direktör getirmek için toplanması bekleniyor.
Ligin ilk yarısındaki son maça Tudor takımın başında çıksa bile istifasının artık cebinde olduğu ve ikinci yarıda takımın başında olmayacağı konuşuluyor.
SÜPER LİG
20:00 Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor 
20:00 Göztepe - Atiker Konyaspor
TFF 1. LİG
18:00 Adanaspor - İstanbulspor
TFF 3. LİG
13:00 Elaziz Belediyespor - Kızılcabölükspor

 

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