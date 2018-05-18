'17'nci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri' başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - KEMER Tanıtım Vakfı\'nca (KETAV) organize edilen \'17\'nci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri\', Antalya\'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle KETAV tarafından düzenlenen \'Uluslararası Kemer Sualtı Günleri\', Türkiye\'nin yanı sıra Rusya, Almanya, İran, Polonya, Suriye, İsviçre ve Mısır\'dan 60 su altı fotoğrafçısının katılımıyla başladı. Akdeniz\'in Antalya kıyılarındaki su altı doğal ve arkeolojik değerlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla yapılan \'Kemer Sualtı Günleri\' kapsamında su altı görüntüleme yarışmaları düzenlenecek. Kemer\'in kıyılarında çekilecek fotoğraf ve videolar, uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek, dereceye girenler ödüllendirilecek.

Etkinlik dolayısıyla düzenlenen kokteyle Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, KETAV yönetim kurulu üyeleri, \'Kemer Sualtı Günleri\'nin kurucularından Doç. Dr. Hakan Öniz, Rusya Sualtı Federasyonu Başkanı Sergey Fazlullin, Almanya Sualtı Federasyonu Başkan Yardımcısı Norbert Watte, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Başçavuş Ulvi Gören ile yerli ve yabancı çok sayıda su altı fotoğrafçısı katıldı.

Kokteyl sonrası gazetecilere açıklama yapan Yüksel, \"Su altı arkeolojisi ile turizmi birleştirince çok önemli bir etkinlik. Etkinlik, hem Kemer\'in tanıtımına katkı sunuyor hem de bilimsel çalışmalara ışık tutuyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da destekleniyor\" dedi.

\'TURİZME ÇOK BÜYÜK KATKI\'

Etkinliğin kurucularından Doç. Dr. Öniz ise uluslararası arenada Türkiye\'yi tanıtma açısından büyük bir etkinlik olduğunu vurguladı. Öniz, \"Haritada Türkiye\'nin yerini gösteremeyecek olan insanlar, \'Kemer\' diye bir bölge olduğunu ve burada su altı fotoğrafçılığı yapıldığını biliyor. Etkinlik, Türkiye\'ye bilimsel su altı çalışmalarının ve fotoğraflarının geldiği noktayı göstermektedir. Bu etkinlik turizme çok büyük katkıları oldu. Buraya gelen yabancı su altı fotoğrafçıları, ülkemizi daha sonra uluslararası platformlarda tanıtacak. Türkiye\'nin su altı kültür mirasının korunması alanında önemli bir altyapısı olduğunu dünyanın önüne koymuş durumdayız\" diye konuştu.

Almanya Sualtı Federasyonu Başkan Yardımcısı Watte de Kemer\'de düzenlenen etkinliğin benzerini Almanya\'da da yaptıklarını anlatarak, Kemer\'e ilk defa geldiğini söyledi. Daha çok Kaş\'ta dalış yaptığını belirten Watte, etkinlik kapsamında Kemer\'de ilk kez dalış yapacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

\'Uluslararası Kemer Sualtı Günleri\' 20 Mayıs Pazar günü sona erecek.

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