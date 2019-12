17'lik pop prensi

T24- Amerikan Müzik Ödülleri Los Angles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran 4 dalda ödül kazan 16 yaşındaki Justin Bieber oldu.











Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinin verildiği ödül töreninde ünlülerin sahne şovları ve kırmızı halıdaki şıklık yarışları büyük ilgi ile izlendi.



Aday olduğu 4 dalda da ödüllerin sahibi olan Kanadalı genç yetenek Justin Bieber, ödülünü alırken "popun kralına" teşekkür etti ve "Michael Jackson'a teşekkür etmek istiyorum, çünkü 'O' olmasaydı bugün hiç birimiz burada olamazdık" dedi.



Üç saat süren törende, bir zamanların en beğenilen isimlerinden Backstreet Boys ve New Kids on the Block, Usher, Katy Perrry, Pink ve Rihanna sahne aldı.



Geçtiğimiz sene 5 ödül kazanarak törenin yıldızı olan Taylor Swift ve MTV Müzik ödüllerine damgasını vuran Lady Gaga, Amerikan Müzik Ödülleri 2010'dan birer ödül ile döndüler.















Geceden fotoğraflar için TIKLAYINIZ







Ödül alanların listesi ise şöyle:



Pop / Rock Dalında



En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber



En İyi Kadın Şarkıcı: Lady Gaga



En İyi Grup: The Black Eyed Peas



En İyi Albüm: Justin Bieber/ My World 2.0

Country Dalında



En İyi Erkek Şarkıcı: Brad Paisley



En İyi Kadın Şarkıcı:Taylor Swift



En İyi Grup: Lady Antebellum



En İyi Albüm:Carrie Underwood/ Play On

Rap / Hip - Hop



En İyi Şarkıcı: Eminem



En İyi Albüm: Eminem/ Recovery

Soul / R&B Dalında



En İyi Erkek Şarkıcı: Usher



En İyi Kadın Şarkıcı: Rihanna



En İyi Albüm: Usher/ Raymond v. Raymond



Soundtracks



En İyi Albüm: Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers



Alternatif Rock Dalında



En İyi Grup: Muse



Latin Müzik Dalında



En İyi Şarkıcı: Shakira



Yılın Sanatçısı

Justin Bieber