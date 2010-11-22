T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

17'lik pop prensi

Amerikan Müzik Ödülleri Los Angles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran 4 dalda ödül kazan 16 yaşındaki Justin Bieber oldu.

22 Kasım 2010 02:00

T24- Amerikan Müzik Ödülleri Los Angles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran 4 dalda ödül kazan 16 yaşındaki Justin Bieber oldu.




Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinin verildiği ödül töreninde ünlülerin sahne şovları ve kırmızı halıdaki şıklık yarışları büyük ilgi ile izlendi.


Aday olduğu 4 dalda da ödüllerin sahibi olan Kanadalı genç yetenek Justin Bieber, ödülünü alırken "popun kralına" teşekkür etti ve "Michael Jackson'a teşekkür etmek istiyorum, çünkü 'O' olmasaydı bugün hiç birimiz burada olamazdık" dedi.


Üç saat süren törende, bir zamanların en beğenilen isimlerinden Backstreet Boys ve New Kids on the Block, Usher, Katy Perrry, Pink ve Rihanna sahne aldı.


Geçtiğimiz sene 5 ödül kazanarak törenin yıldızı olan Taylor Swift ve MTV Müzik ödüllerine damgasını vuran Lady Gaga, Amerikan Müzik Ödülleri 2010'dan birer ödül ile döndüler.





Geceden fotoğraflar için TIKLAYINIZ



Ödül alanların listesi ise şöyle:


Pop / Rock Dalında
 

En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber


En İyi Kadın Şarkıcı: Lady Gaga


En İyi Grup: The Black Eyed Peas


En İyi Albüm: Justin Bieber/ My World 2.0


Country Dalında

 
En İyi Erkek Şarkıcı: Brad Paisley


En İyi Kadın Şarkıcı:Taylor Swift


En İyi Grup: Lady Antebellum


En İyi Albüm:Carrie Underwood/ Play On


Rap / Hip - Hop


En İyi Şarkıcı: Eminem


En İyi Albüm: Eminem/ Recovery


Soul / R&B Dalında

 
En İyi Erkek Şarkıcı:  Usher


En İyi Kadın Şarkıcı:  Rihanna


En İyi Albüm: Usher/ Raymond v. Raymond


Soundtracks


En İyi Albüm: Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers


Alternatif Rock Dalında


En İyi Grup: Muse


Latin Müzik Dalında

 
En İyi Şarkıcı: Shakira


Yılın Sanatçısı

Justin Bieber





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24