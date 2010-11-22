17'lik pop prensi

T24- Amerikan Müzik Ödülleri Los Angles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran 4 dalda ödül kazan 16 yaşındaki Justin Bieber oldu.
Amerika'nın en prestijli müzik ödüllerinin verildiği ödül töreninde ünlülerin sahne şovları ve kırmızı halıdaki şıklık yarışları büyük ilgi ile izlendi.
Aday olduğu 4 dalda da ödüllerin sahibi olan Kanadalı genç yetenek Justin Bieber, ödülünü alırken "popun kralına" teşekkür etti ve "Michael Jackson'a teşekkür etmek istiyorum, çünkü 'O' olmasaydı bugün hiç birimiz burada olamazdık" dedi.
Üç saat süren törende, bir zamanların en beğenilen isimlerinden Backstreet Boys ve New Kids on the Block, Usher, Katy Perrry, Pink ve Rihanna sahne aldı.
Geçtiğimiz sene 5 ödül kazanarak törenin yıldızı olan Taylor Swift ve MTV Müzik ödüllerine damgasını vuran Lady Gaga, Amerikan Müzik Ödülleri 2010'dan birer ödül ile döndüler.
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Ödül alanların listesi ise şöyle:
Pop / Rock Dalında
En İyi Erkek Şarkıcı: Justin Bieber
En İyi Kadın Şarkıcı: Lady Gaga
En İyi Grup: The Black Eyed Peas
En İyi Albüm: Justin Bieber/ My World 2.0
Country Dalında
En İyi Erkek Şarkıcı: Brad Paisley
En İyi Kadın Şarkıcı:Taylor Swift
En İyi Grup: Lady Antebellum
En İyi Albüm:Carrie Underwood/ Play On
Rap / Hip - Hop
En İyi Şarkıcı: Eminem
En İyi Albüm: Eminem/ Recovery
Soul / R&B Dalında
En İyi Erkek Şarkıcı: Usher
En İyi Kadın Şarkıcı: Rihanna
En İyi Albüm: Usher/ Raymond v. Raymond
Soundtracks
En İyi Albüm: Glee: The Music, Volume 3 Showstoppers
Alternatif Rock Dalında
En İyi Grup: Muse
Latin Müzik Dalında
En İyi Şarkıcı: Shakira
Yılın Sanatçısı
Justin Bieber