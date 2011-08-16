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Yaşam

177'nci uçak ABD'den gelecek İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 16:30

-177'nci uçak ABD'den gelecek İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Boeing firması tarafından ABD'nin Seattle tesislerinde Türk Hava Yolları (THY) için üretilen Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı, 19 Ağustos'ta teslim alınarak Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da katılacağı ilk uçuşla Türkiye'ye getirilecek. Boeing firmasından alınacak ve THY'nin 177'nci uçağı olacak B777-300ER tipi uçak, 19 Ağustos Cuma günü törenle filoya katılacak ve yerel saatle 15.00'de İstanbul'a hareket edecek.  THY filosundaki en büyük uçaklardan biri olan ve THY filosunda şu anda 12 adet bulunan Boeing777-300ER tipi uçak, Boeing firmasının ABD'deki Seattle tesislerinde THY için üretildi. 28 Business Class, 63 Comfort Class (Premium Economy) ve 246 Economy Class olmak üzere toplam 337 yolcu kapasitesi olan ve ortalama menzili 14 bin kilometre olan uçak, genellikle uzun hat uçuşlarında tercih ediliyor.  Uçağın ilk seferine Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da katılacak. Beraberindeki bilişim ve savunma sanayi sektörü temsilcileri ve iş adamlarından oluşan bir heyetle Güney Kore'deki temaslarını tamamlayarak ABD'ye geçen Çağlayan, Seattle ve San Francisco'daki resmi ziyaretleri çerçevesinde Boeing firmasını da ziyaret edecek. THY için üretilen Boeing 777-300ER uçağının teslim törenine de katılacak olan Çağlayan, yeni uçağın ilk seferi ile Türkiye'ye dönecek. Uçağın ilk yolculuğunda THY yetkilileri ve basın mensupları da yer alacak. Uçağın 20 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi planlanıyor.

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