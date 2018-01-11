176 öğrenci okulda yedikleri yemekten zehirlendi

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nin Tekeli Köyü'nde, 176 öğrenci okulda yedikleri öğle yemeğinden sonra zehirlenmesi tanısıyla ambulanslarla ve okul servisleriyle hastaneye kaldırıldı.

Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Tekeli Köyü İlk ve Ortaokulu'na giden öğrenciler, öğlen yemeği sonrası rahatsızlandı. İshal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine okul idarecileri 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine 176 öğrenci okula gelen ambulans ve okul servisleriyle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin genel olarak sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından da ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman'ın okul idarecilerini ve milli eğitim yetkililerini çağırarak konuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Hastane Başhekimi Dr. Selçuk Kaba, öğrencilerde gıda zehirlenmesi tanısı konulduğunu söyledi. Dr. Kaba, "Gerekli müdahaleler yapıldı. Genel anlamda öğrencilerde bir sıkıntı yok" dedi.



Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ise okuda eğitim gören 400 öğrenciye öğlen yemeği verildiğini belirterek, "176 öğrenci zehirlenme tanısıyla hastaneye kaldırdık. Öğrencilerimizin büyük kısmı ayakta tedavi gördü ve taburcu edildi. Bununla ilgili aynı yemek farklı okullarda da öğrencilere verildi. Ancak o okullarda bir sıkntı yok. Burayla ilgili gerekli incelemeleri başlattık. Nedenini en kısa zamanda bulup gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu. (DHA)

