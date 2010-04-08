175 yıllık sır bitti

T24- Gök bilimciler, dünyaya 2 bin ışık yılı uzaklıktaki Auriga takımyıldızında bulunan 1820 yılından bu yana sırrı çözülemeyen çok parlak Epsilon Aurigae yıldızının sırrını çözdüklerini bildirdiler.



Nature adlı dergide bugün yayımlanan makaleye göre, gök bilimciler, 175 yıldır Epsilon Aurigae yıldızının parlaklığının neden düzenli aralıklarla azaldığını anladılar.



Gök bilimciler, Auriga takımyıldızında 1820 yılında keşfedilen Epsilon Aurigae yıldızının parlaklığının, her 27,1 yılda 18 ay süreyle birden azaldığını tespit etmişler ama nedenini bugüne dek hiç çözememişlerdi.



Nature dergisinde çıkan araştırma, uzun yıllar olayla ilgili değişik teoriler üreten bilim adamlarının, sonunda olayı çözdüğünü belirtiyor.



Bu işte dünyanın da parmağı var

Dergi, gök bilimciler, düzenli aralıklarla kalın bir toz diskinin Epsilon Aurigae ve dünyanın arasındaki düzleme girdiğini ve yıldızın parlaklığının bu yüzden azaldığını açıkladıklarını aktardı.



Dergi, bu teorinin dört teleskop tarafından görüntülenen yıldızdan gelen ışığı birleştirip büyüten interferometri adlı teknikle ispatlandığını ifade etti.



İnterferometri adlı teknikle büyütülen resim, Hubble teleskobu tarafından doğrudan doğruya dünyaya iletilen resimden 100 defa daha büyük.



Epsilon Aurigae yıldız tutulması 2009'da başladı ve 2011'e kadar sürecek. Bu olay, 2009'da düzenlenen uluslararası gök bilim yılının en önemli olayı idi.