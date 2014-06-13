17,5 milyon öğrenci için bugün karne günü

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 17,5 milyon öğrenci, bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. Ortaokulların 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin girdiği ikinci dönem ortak sınavların puanlarının açıklanmasının ardından okul kontenjanları 4 Temmuzda belli olacak. 8. sınıf yerleştirmeye esas puanları 7 Temmuzda duyurulacak, 31 Temmuz-8 Ağustos 2014’de tercihler gerçekleştirilecek. Tercih sonuçları ise 22 Ağustos`ta bildirilecek. Lise son sınıf öğrencilerinin ve lise mezunlarının katılacağı Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) 81 il merkezi ve Lefkoşa’da yapılacak.

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk zil, 15 Eylül Pazartesi çalacak ve ilk dönem dersleri, 23 Ocak 2015 Cuma sona erecek. 15 günlük yarı yıl tatilinin ardından dersler, 9 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayacak, 12 Haziran 2015 Cuma öğrenciler yaz tatiline girecek. MEB`in 2013-2014 eğitim öğretim yılı istatistiklerine göre, 61 bin 936 okulda, 17 milyon 532 bin 988 öğrenci eğitim görüyor.