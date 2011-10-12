174 İsrailli için kırmızı bülten talebi

T24 - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, Mavi Marmara soruşturmasında 174 İsrailli hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi.



İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskınla ilgili soruşturmayı yürüten savcı, 9 Türk vatandaşının öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile emri veren kişi ya da kişiler olduğu iddia edilen 174 İsrailli hakkında yakalama kararı verilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şüphelilerin tüm dünyada İnterpol aracılığıyla aranabilmesi için kırmızı bülten çıkarılması istendi.





İsrail hükümetinden yanıt gelmedi



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ile emri veren kişi ya da kişiler hakkında dava açılabilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Mavi Marmara gemisine 30 Mayıs 2010'da İsrailli komandolarca denizden ve havadan baskın düzenlenmiş, çıkan olaylarda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Savcı Ekinci, Adalet Bakanlığı kanalıyla İsrail'e yazı göndererek saldırıya katılanların açık kimliklerinin bildirilmesini talep etti ancak bir yanıt gelmedi.





İsrailden ikinci kez yanıt gelmedi



Bu arada İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH), geçtiğimiz günlerde operasyona katılan ve emri verdiği iddia edilen 174 kişinin isimleri ve bunlardan 148'inin fotoğrafının bulunduğu şemayı savcılığa sundu. Dosyayı inceleyen savcı Ekinci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de dosyayı İsrail'e gönderdi ve bu kişilerin olaylara karışan kişiler olup olmadığını sordu.





Kırmızı bülten



İsrail'den bu yazışmalara da yanıt gelmemesi üzerine Savcı Ekinci, listede adı geçen kişiler hakkında yakalama kararı verilmesi için Adalet Bakanlığı'na yazı yazdı. Yazıda şüphelilerin tüm dünyada İnterpol aracılığıyla aranabilmesi için kırmızı bülten çıkarılması istendi.





UYAP’taki son durum



Yazıda, mevcut UYAP sisteminde şüphelilerin açık kimlikleri ve açık adresleri olmadan dava açılamadığı belirtilerek, bu sorunun nasıl çözülebileceği de soruldu.