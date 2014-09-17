17.09.2014 - Alman basınından özetler



Avrupa Birliği ile Ukrayna’nın imzaladıkları ortaklık antlaşmasını değerlendiren gazetelerden biri de Frankfurter Allgemeine. Gazetenin konuya dair yorumu şöyle:

“Kiev yönetimi şimdi tüm gücü ile başka bir mücadeleye girişmelidir. Ülkedeki sistemli yolsuzluğa karşı çıkmalı ve demokratik bir hukuk devletinin inşası için mücadele etmeli. Bunlar Maidan’daki göstericilerin de talepleriydi. Ülkenin doğusunda silahlar suskun olduğu sürece sözkonusu mücadelede başarılı olma şansı yüksek olacaktır. Ukrayna Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği ile ortaklık antlaşmasının imzalandığı gün ülkenin doğusundaki çatışma bölgesine, özel bir statü tanıması da bu durumda savunulabilir. Sözkonusu yasa, sorunu çözmüyor ve Donetsk ile Luhansk kentleri etrafında yeni bir Rusya güdümlü göstermelik devlet oluşmasının kapısını aralıyor. Ancak diğer yandan da Ukrayna hükümetine biraz zaman kazandırıyor. Bu zaman zarfında Moskova’nın saldırgan tavrından vazgeçme olasılığı, teorik de olsa var."

Aynı konuyu işleyen Westfälische Nachrihten gazetesi Avrupa Birliği – Ukrayna antlaşmasını şu şekilde değerlendiriyor:

“Özünde bir ticaret ve gümrük antlaşması olan belgenin şu dönemde farklı bir anlamı var. Her şeyden önce Avrupa değerleri ve Batı demokrasisinden yana olmanın göstergesi bu. Straßburg ve Kiev atılan imzalar ile Kremlin Sarayı’na önemli bir mesaj gönderiyorlar. Avrupa Birliği Kiev’i kanatlarının altına almak istiyor. Ukrayna’nın günün birinde Avrupa Birliği normlarını uygulama olasılığı ya da yolsuzluğu gerçekten bitirip bitiremeyeceği, ülkenin içinde bulunduğu belirsizlik içinde nerede ise ikinci planda kalıyor. Ve Rusya’nın da hala söyleyecek bir sözü var. Ukrayna… Hem çok yakın hem de çok uzak.”

İskoçya halkı Perşembe günü Britanya’dan bağımsız olup olmama ile ilgili halk oylaması için sandık başına gidecek. Nürnberger Zeitung gazetesi de bu konuyu şu yorumla irdeliyor:

“Almanlar merkezkaç kuvvetleri birbirinden çok farklı değerlendiriyorlar. İskoçya’daki hareket nerede ise folkloristik bir hadise gibi görülürken, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçılar Putin’in kanlı haydutları olarak nitelendiriliyor, öyle de davranıyorlar zaten. Peki Londra, bağımsızlık isteklerine Kraliyet Hava Gücü’nün bir harekatı ile cevap verseydi İskoçlar nasıl davranırlardı? Ukrayna, Avrupa Birliği ile istediği kadar ortaklık antlaşmaları imzalasın. Batı Avrupa siyasi kültüründe ne bu ülkenin ne de Rusya’nın yeri yok.”

Berliner Zeitung gazetesi ise Ebola salgınına karşı önlemlerin yarattığı sıkıntıları şu yorumla sayfalarına taşıyor:

"Ebola’ya karşı birşeyler yapılabilir. Ne kadar tehlikeli olsa da, bu hastalığın bulaşma yolları artık biliniyor. Ebola hastası bir kişiye temas etmek hemen virüsü kapmak anlamına gelmiyor. Avrupa kıtasının yarısı büyüklüğündeki bir coğrafyayı izole etmek sadece tıbbi anlamda bir saçmalık değil. Bu durum görüldüğü üzere bölgeyi ağır bir siyasi ve ekonomik kaosun içine itiyor. Mağdur ülkelerin şu an ihtiyacı olan şey, tıbbi personel, ilaçlar ve bilinçlendirme kampanyalarına destek."